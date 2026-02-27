إحباط تهريب 180 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية

دمشق-سانا

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدِّرة، كانت مخبَّأة داخل أحذية وسروج خيل، ومُعَدَّة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن ذلك جاء نتيجة لعمليات المراقبة والتفتيش الداخلي التي أُجريت في شركات الشحن والتصدير، حيث أسفرت عن ضبط نحو 180 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدِّرة، وعلى إثر ذلك، باشرت الوحدات الميدانية متابعة الأشخاص المتورِّطين في القضية، ما أدى إلى إلقاء القبض على المدعو «م. ج».

ولفتت الوزارة إلى مصادرة المضبوطات، وإحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفي الخامس عشر من الشهر الجاري أحبطت قوات حرس الحدود عملية تهريب مخدرات عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة الزبداني بريف دمشق.

