إحباط تهريب 180 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن ذلك جاء نتيجة لعمليات المراقبة والتفتيش الداخلي التي أُجريت في شركات الشحن والتصدير، حيث أسفرت عن ضبط نحو 180 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدِّرة، وعلى إثر ذلك، باشرت الوحدات الميدانية متابعة الأشخاص المتورِّطين في القضية، ما أدى إلى إلقاء القبض على المدعو «م. ج».