محافظ حمص يبحث مع مديري وممثلي مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أولويات التعافي والتنمية

حمص-سانا

بحث محافظ حمص مرهف النعسان مع مديري وممثلي مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة، أولويات التعافي، وسبل توجيه البرامج والمشاريع نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

وذكرت محافظة حمص في قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المجتمعين ناقشوا آليات الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مرحلة التعافي والتنمية، مع التركيز على دعم المناطق التي تشهد عودة متزايدة للأهالي.

واستعرض المجتمعون أبرز الاحتياجات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض والمخلفات غير المنفجرة، وإعادة تأهيل البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وترميم المدارس والمراكز الصحية، وتأمين المأوى، ودعم القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة المولدة للدخل.

وأكدوا أهمية اعتماد المشاريع القائمة على الاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة، وتعزيز التنسيق بين المنظمات الدولية ومديرية التعاون الدولي والمديريات المعنية في المحافظة خلال مراحل التخطيط والتنفيذ، لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن لبرامج التعافي ودعم الاستقرار المجتمعي.

وكان مؤتمر “تعافي سوريا 2026” الذي نظمته منظمة ميد غلوبال في حمص السبت الماضي، ناقش واقع القطاع الصحي في سوريا، ‏وأولويات مرحلة التعافي، ودور المنظمات الدولية والشركاء ‏المحليين في دعم المنظومة الصحية وتطوير خدماتها، إضافة إلى ‏تعزيز البحث العلمي والتعليم الطبي، والاستفادة من خبرات ‏الكفاءات السورية في الخارج.