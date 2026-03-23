قوات الاحتلال تعتقل شاباً عند سد المنطرة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين شاباً، من أصل خمسة أشخاص احتجزتهم لبعض الوقت عند سد المنطرة بريف القنيطرة.

وأفاد مراسل سانا بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي أقدمت على احتجاز 5 شبان على حاجز نصبته عند سد المنطرة لتعود وتفرج عن 4 منهم بعد نحو ساعة ونصف، بينما اقتادت الشاب الخامس إلى نقطة العدنانية دون معرفة أسباب اعتقاله.

وفي السياق ذكر المراسل، أن قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف المحافظة الشمالي، وعمدت إلى تفتيش عدة منازل للأهالي.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة مشاة للاحتلال مؤلفة من 30 جندياً، باتجاه منطقة سد رويحينة في ريف المحافظة الشمالي.

كما توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من ست آليات عسكرية اليوم الإثنين، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونفذت انتشاراً محدوداً في عدد من النقاط داخل وادي الرقاد قبل أن تنسحب بشكل كامل بعد فترة قصيرة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.