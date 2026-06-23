وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا

محافظات-سانا
توفي شخص وأصيب 6 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بوقوع 16 حادث سير أسفرت عن تسجيل وفاة شخص وإصابة 6 مدنيين، وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 212 حريقاً في عموم سوريا؛ بينها 12 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية ، و200 حريق متفرق في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية حيث قامت الفرق بإخمادها وتبريد أماكنها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق على الخسائر المادية.
ولفت الدفاع المدني إلى ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخصان وأصيب 30 آخرون أول أمس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.