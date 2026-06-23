وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في سوريا

محافظات-سانا

توفي شخص وأصيب 6 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها ‏فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في مختلف المحافظات السورية.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بوقوع 16 حادث ‏سير أسفرت عن تسجيل وفاة شخص وإصابة 6 مدنيين، وقامت الفرق ‏بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما ‏أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 212 حريقاً في عموم سوريا؛ ‏بينها 12 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية ، و200 حريق متفرق ‏في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك ‏الكهربائية حيث قامت الفرق بإخمادها وتبريد أماكنها، دون تسجيل أي ‏إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق على ‏الخسائر المادية.‏

ولفت الدفاع المدني إلى ضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على ‏جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‌‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي شخصان وأصيب 30 آخرون أول أمس، جراء ‏وقوع حرائق ‏وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‌‏السورية‎.‎



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