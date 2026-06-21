الحرارة إلى ارتفاع والأجواء حارة في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من ‏معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في معظم المناطق السورية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الأحد ‏يكون حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ‏فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل ‏الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية والقلمون.‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع ‏هبّات نشطة تصل سرعتها 50 كم/سا أحياناً، وخاصة على المناطق ‏الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏