الحرارة إلى ارتفاع والأجواء حارة في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا
يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في معظم المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الأحد يكون حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية والقلمون.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل سرعتها 50 كم/سا أحياناً، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/36
ريف دمشق (القلمون)
|14/30
القنيطرة
|14/31
درعا
|16/34
السويداء
|15/33
حمص
|20/33
حماة
|20/37
اللاذقية
|22/29
طرطوس
|20/29
حلب
|21/36
إدلب
|19/31
دير الزور
|27/42
الرقة
|24/40
الحسكة
|27/40