تكليف أعضاء لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري بالإشراف على الانتخابات في المحافظات

مجلس تكليف أعضاء لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري بالإشراف على الانتخابات في المحافظات

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قراراً اليوم بتكليف أعضاء اللجنة بالإشراف على الانتخابات في المحافظات السورية.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التلغرام، أن القرار يأتي بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م.

ووفق القرار، يكون تكليف أعضاء اللجنة في المحافظات السورية وفق الآتي:

حلب: محمد كحالة

ريف دمشق: محمد ياسين

دمشق: لارا عيزوقي

حمص: نوار نجمة

حماة: عماد برق

اللاذقية: حسن الدغيم

طرطوس: بدر جاموس

إدلب: محمد ولي

دير الزور: محمد الأحمد

درعا: أنس العبدة

القنيطرة: حنان البلخي

وأدى أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في عدد من المحافظات قبل أيام، اليمين القانونية أمام اللجنة العليا للانتخابات، استعداداً لبدء مهامهم في الإشراف على سير العملية الانتخابية.

انطلاق معرض موتوريكس إكسبو 2025 في دمشق بمشاركة محلية ودولية
قافلة مساعدات إنسانية تضم 31 شاحنة تعبر ممر بصرى الشام نحو السويداء
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ربيعية بشكل عام
مدير عام الآثار والمتاحف: رؤية إستراتيجية لتأهيل وحماية المواقع الأثرية السورية
وضع محولة كهربائية جديدة بالخدمة في محطة تحويل السويداء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك