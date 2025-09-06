تكليف أعضاء لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري بالإشراف على الانتخابات في المحافظات

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قراراً اليوم بتكليف أعضاء اللجنة بالإشراف على الانتخابات في المحافظات السورية.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التلغرام، أن القرار يأتي بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م.

ووفق القرار، يكون تكليف أعضاء اللجنة في المحافظات السورية وفق الآتي:

حلب: محمد كحالة

ريف دمشق: محمد ياسين

دمشق: لارا عيزوقي

حمص: نوار نجمة

حماة: عماد برق

اللاذقية: حسن الدغيم

طرطوس: بدر جاموس

إدلب: محمد ولي

دير الزور: محمد الأحمد

درعا: أنس العبدة

القنيطرة: حنان البلخي

وأدى أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في عدد من المحافظات قبل أيام، اليمين القانونية أمام اللجنة العليا للانتخابات، استعداداً لبدء مهامهم في الإشراف على سير العملية الانتخابية.