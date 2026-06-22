شركة اتصالات سوريا تبدأ تشغيل نقاط إنترنت مجانية في عدة مواقع بمدينة الرقة

الرقة-سانا

بدأت شركة اتصالات سوريا، اليوم الإثنين، تشغيل نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع بمدينة الرقة، بعد استكمال أعمال التركيب والتجهيز الفني ووضعها بالخدمة، بهدف تحسين الوصول إلى خدمات الإنترنت، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية.



وأوضح مدير اتصالات سوريا فرع الجزيرة محمد العلاش في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يُنفذ على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى تشغيل 10 نقاط إنترنت مجانية موزعة بين مدينة الرقة ومنطقتي تل أبيض والطبقة، فيما تشمل المرحلة الثانية تشغيل 10 نقاط إضافية في الرقة ومعدان والسبخة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.



وأشار العلاش إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى شبكة الإنترنت في المواقع الحيوية والتجمعات العامة، وتعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية في مختلف المناطق.



ويأتي المشروع في إطار جهود تطوير قطاع الاتصالات، وتحسين البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في دعم التحول الرقمي، وتوفير خدمات اتصالات وإنترنت تلبي احتياجات المواطنين.