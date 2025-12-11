بدعم “لخويا”.. 39 من كوادر الدفاع المدني السوري ينهون برنامجاً تدريبياً في قطر

الدوحة-سانا

أنهى 39 متدرباً من كوادر الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، البرنامج التدريبي الذي خضعوا له في دولة قطر، بدعوة من قوى الأمن الداخلي القطرية “لخويا” وحصلوا على تقدير جيد جداً.

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح بيّن أنّ هذه هي الدفعة الثانية من الكوادر، التي خضعت لدورة إعداد مدربي البحث والإنقاذ، مؤكداً أن هذا التدريب، يشكل خطوة مهمة في مجال بناء كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأوضح الوزير الصالح، خلال اختتام البرنامج التدريبي في الدوحة أن التعاون مع دولة قطر الشقيقة يأتي في إطار خطة متكاملة تشمل مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الكوارث، وتهدف إلى رفع المستوى المهاري وتعزيز جاهزية الفرق للاستجابة السريعة داخل البلاد وخارجها.

حضر حفل اختتام دورة إعداد مدرّبي البحث والإنقاذ، نائب قائد قوى الأمن الداخلي “لخويا”، اللواء الركن محمد مسفر الشهواني والقائم بالأعمال لدى السفارة السورية في الدوحة الدكتور بلال تركية، ومدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى.

وكانت منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” وقعت مع “لخويا” ‏في العشرين من كانون الثاني الماضي، اتفاقية شراكة وتعاون، ‏تهدف إلى رفع قدرات فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني، من خلال ‏تدريبات متخصصة في إدارة الكوارث، إضافة إلى ⁠دعمه بمعدات بحث وإنقاذ.

وتجسد هذه الدورة عمق الشراكة والتعاون بين سوريا وقطر في مجال التدريب والتأهيل، بما يعزز من قدرات المؤسسات الوطنية على مواجهة الكوارث والطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات، كما تعكس التعاون القائم مع قوى الأمن الداخلي “لخويا” إيماناً مشتركاً برسالة إنقاذ الأرواح باعتبارها أسمى مهمة إنسانية تجمع الشعوب تحت راية التضامن والإنسانية.