بدء أعمال معرض مسارات التعافي.. عرض حلول اجتماعية وحضرية لخمس مناطق بدمشق وريفها

دمشق-سانا

بدأت اليوم الأحد، في المكتبة الوطنية بدمشق، فعاليات معرض “مسارات التعافي” برعاية محافظة دمشق، والذي تنظمه مؤسسة ريبارامترايز بالشراكة مع مؤسسة “سند الشباب”، وبدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لعرض نتائج بحوث ميدانية وحلول اجتماعية وحضرية لخمس مناطق في دمشق وريفها، هي: العفيف وجرمانا ودمشق القديمة وداريا وجوبر.

ويتضمن المعرض أربعة مسارات رئيسية تشمل عرض منهجية العمل البحثي، وتجارب حسية تعكس الواقع المكاني والاجتماعي للمناطق المستهدفة، ومساحات تفاعلية تتيح للزوار المشاركة في تقييم التحديات واقتراح الحلول، إضافة إلى عرض نماذج ومنتجات بمقياس حقيقي تتيح اختبارها وتقييم أثرها، وتترافق الفعالية مع جلسات حوارية ومحاضرات وأنشطة تفاعلية مخصصة للأطفال والجامعات.

وأوضح معاون مدير مديرية التنمية المحلية بمحافظة دمشق، عمر الحموي، في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية تأتي ثمرة دراسة للواقع في أحياء دمشق، شارك فيها شباب من أبناء دمشق وريفها لتحليل احتياجات مناطقهم، والاطلاع على المشكلات القائمة فيها، والعمل على ابتكار حلول مناسبة لها، مشيراً إلى أن محافظة دمشق دعمت المشروع منذ عرضه عليها، ومستمرة في مساندة القائمين عليه والبناء على المخرجات التي نتجت عن الورشات المنفذة.

مشاريع شبابية لإعادة الإعمار

من جانبه، بيّن مؤسس مؤسسة ريبارامترايز، محمد النوري، أن مشروع “مسارات التعافي” انطلق بالشراكة مع مؤسسة سند ضمن مبادرة أُطلقت بعد التحرير، وتهدف إلى دراسة مدن سوريا وتقييم احتياجاتها بدءاً من مدينة دمشق، لافتاً إلى أن المشروع ركّز على المحور الاجتماعي بوصفه أحد أهم المحاور المدروسة، من خلال معسكر استمر ثلاثة أسابيع، وشمل تدريب 60 مهندساً ومهندسة من الشباب على مفاهيم التعافي الحضري واستراتيجيات إعادة الإعمار، مبيناً أن محافظة دمشق تبنّت المشروع ورعته وأسهمت في دعمه.

بدوره، أوضح اختصاصي التطوير في مؤسسة “سند للشباب” التنموية، ياسر الهندي، أن الفعالية تمثل الحفل الختامي لمشروع يهدف إلى تمكين الشباب من الاضطلاع بدور قيادي في إعادة إحياء مدينتهم ورسم ملامحها المستقبلية وفق منهجية علمية موثقة تعتمد على التدخلات البسيطة ذات الأثر الكبير، لافتاً إلى أن المشاركين أجروا مسوحات ميدانية في مناطق داريا وجوبر ودمشق القديمة والعفيف وجرمانا، وحددوا احتياجاتها وتحدياتها قبل تطوير حلول ابتكارية لمعالجتها.

فيما أشارت الطالبة في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، جمانة بزرتوز، إلى أن مشاركتها جاءت ضمن المعسكر الصيفي، حيث عمل المشاركون على إجراء دراسات وإعداد مخرجات تسهم في إحداث أثر إيجابي من خلال حلول ومشروعات ناتجة عن العمل البحثي والميداني، كما أسفرت عنها المخرجات المعروضة ضمن الفعالية.

ويُعدّ معرض “مسارات التعافي” الذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم، الفعالية الختامية لمعسكر “Recoding” الصيفي، الذي تنظمه مؤسسة ريبارامترايز بالشراكة الاستراتيجية مع “سند الشباب” وبدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستند المعسكر إلى تفعيل المشاركة المجتمعية عبر ترجمة الأبحاث والحلول التصميمية إلى منتجات قابلة للتطبيق، وتعزيز الحوار حول التعافي والسلم الأهلي، مع وضع الشباب في قلب عملية التنفيذ وصنع القرار.

يذكر أن مؤسسة ريبارامترايز (Reparametrize Foundation) هي مؤسسة غير ربحية مسجلة برقم 2246 في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا.