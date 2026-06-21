إدارة الحج والعمرة تعلن اكتمال عودة الحجاج السوريين

دمشق-سانا

أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف اليوم الأحد، اكتمال عودة جميع الحجاج السوريين إلى سوريا سالمين، بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام 1447 هجرية.

وأعربت الإدارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، عن شكرها وتقديرها لجميع الجهات الحكومية السورية التي لم تدخر جهداً في خدمة الحجاج، كما وجهت الشكر للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن التعاون والتسهيلات التي أسهمت في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وراحة وطمأنينة.

وأوضحت الإدارة أنها شرعت في مراجعات معمقة وشاملة لجميع الإجراءات التنظيمية والخدمية المنفذة في موسم الحج الحالي، بهدف تعزيز الإيجابيات والبناء عليها، ومعالجة الملاحظات ودراسة الحلول، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء في المواسم القادمة.

وأكدت الإدارة استعدادها للبدء في تحضيرات موسم حج 1448 – 2027، ووضع الخطط وجدولة المواعيد، على أن يُعلن عن موعد التسجيل الأولي للراغبين بأداء الحج في الموسم المقبل قريباً.

وكانت أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام وصلت إلى مطار دمشق الدولي في الأول من الشهر الجاري، قادمةً من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية عبر طائرات الخطوط الجوية السورية، وعلى متنها 134 حاجاً وحاجة.