الشؤون الاجتماعية والأونروا تبحثان تطوير التعاون المشترك

شؤون اجتماعية وأونروا.jpg3 الشؤون الاجتماعية والأونروا تبحثان تطوير التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين “أونروا” في سوريا أولاف بيكر والمدير السابق أمانيا مايكل إيبي، سبل تعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكرت الوزارة اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق تناول مناقشة آليات التنسيق المشترك، بما يدعم استمرارية عمل الأونروا في تقديم خدماتها الأساسية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وأنشئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ‌‏302 في ‏الثامن من كانون الأول عام 1949، لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخِدْمات التي تقدّمها لهم المنظماتُ غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأُخرى.

شؤون اجتماعية وأونروا الشؤون الاجتماعية والأونروا تبحثان تطوير التعاون المشترك
شؤون اجتماعية وأونروا.jpg4 الشؤون الاجتماعية والأونروا تبحثان تطوير التعاون المشترك


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