الشيباني: نواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون ‏كرامتهم

دمشق-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين بما يليق بهم، والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان.
وقال الوزير الشيباني عبر منصة ”x” اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: ”نستذكر بفخر عزيمة اللاجئين السوريين الذين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، وأثبتوا للعالم أن الحرية تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها”.
وأضاف الوزير الشيباني: “مع تحرر بلادنا، نواصل العمل على تمثيلهم تمثيلاً يليق بهم، والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان”.
ويُحيي العالم في الـ 20 من حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ، وهو مناسبة خصصتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين حول العالم، وتعزيز التضامن الدولي معهم، ودعم الجهود الرامية إلى حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، سواء عبر العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة.
وكانت بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أظهرت أن سوريا كانت من بين الدول السبع التي استحوذت على النسبة الأكبر من عودة النازحين واللاجئين خلال النصف الأول من عام 2025 بعد التحرير، إذ سجلت عودة نحو 1.5 مليون شخص بين لاجئين ونازحين داخلياً، في مؤشر على تمسك السوريين بوطنهم ورغبتهم في استئناف حياتهم الطبيعية.