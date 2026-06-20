الشيباني: نواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون ‏كرامتهم

دمشق-سانا‏

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين ‏السوريين بما يليق بهم، والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان.

وقال الوزير الشيباني عبر منصة‌ ‏”‏x‌‏” ‌‎اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: ‌‏”نستذكر بفخر عزيمة اللاجئين السوريين الذين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، ‌‏وأثبتوا للعالم أن الحرية تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها”.‏

وأضاف‎ ‎الوزير الشيباني: “مع تحرر بلادنا، نواصل العمل على تمثيلهم تمثيلاً يليق بهم، ‏والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان”.‏

ويُحيي العالم في الـ 20 من حزيران من كل عام اليوم ‏العالمي ‏للاجئ، وهو مناسبة ‏خصصتها الأمم المتحدة ‏لتسليط الضوء ‏على معاناة اللاجئين حول العالم، ‏وتعزيز ‏التضامن الدولي ‏معهم، ودعم الجهود الرامية ‏إلى حمايتهم وإيجاد حلول دائمة ‏لهم، سواء ‏عبر ‏العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج ‏في ‏المجتمعات المضيفة‌‏.

وكانت بيانات المفوضية السامية لشؤون ‏اللاجئين أظهرت ‏أن سوريا كانت من ‏بين ‏الدول السبع التي استحوذت على النسبة الأكبر ‏من عودة النازحين واللاجئين خلال ‏النصف الأول ‏من عام 2025 بعد التحرير، إذ سجلت عودة نحو 1.5 مليون ‏شخص بين ‏لاجئين ونازحين داخلياً، في مؤشر على ‏تمسك السوريين بوطنهم ورغبتهم في استئناف ‌‏حياتهم الطبيعية.