تعزيز الخدمات التشخيصية في مشفى الجولان الوطني بإدخال تقنية تصوير شعاعي رقمي حديثة

القنيطرة-سانا

قدمت منظمة الإغاثة الإسلامية اليوم الخميس جهاز تصوير شعاعي رقمي (DR) لقسم الأشعة في مشفى الجولان الوطني بمحافظة القنيطرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية صحة القنيطرة، وبمتابعة من محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، بهدف إعادة تفعيل خدمة الأشعة البسيطة بعد توقفها نتيجة تعطل الجهاز السابق، وتعزيز جودة وسرعة الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين.

وجاء إدخال التقنية الجديدة بعد توقف خدمة الأشعة البسيطة في المشفى لنحو أسبوعين، نتيجة تعطل الجهاز السابق وخروجه من الخدمة، الأمر الذي أثر في سير العمل والخدمات التشخيصية، قبل إعادة تفعيلها باستخدام النظام الرقمي الحديث.

وأوضح رئيس القسم الهندسي في مشفى الجولان الوطني، المهندس كفاح العلي، في تصريح لـ مراسل سانا اليوم الخميس، أن تقنية الكاشف المسطح (Flat Panel Detector) تُحدث نقلة نوعية في عمل قسم الأشعة، إذ تنقل التصوير من النظام التقليدي إلى نظام رقمي متكامل يوفر صوراً أكثر دقة ووضوحاً، مع سرعة كبيرة في إنجاز الفحوصات وتقليل الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها المريض.

وأضاف العلي: إن التقنية الجديدة تتميز بكفاءة عالية في إنتاج الصور الشعاعية، ما يرفع دقة التشخيص، ويقلل الحاجة إلى إعادة التصوير، كما تسهم في اختصار زمن الحصول على الصورة إلى ثوانٍ، وتحسين انسيابية العمل داخل القسم، إضافة إلى تقليل احتمالات الأعطال الفنية مقارنة بالتقنيات القديمة.

وأشار إلى أن سرعة إنجاز الفحوصات ستنعكس على تقليص أوقات انتظار المرضى وزيادة عدد المراجعين الذين يمكن استقبالهم يومياً، فضلاً عن تحسين جودة التشخيص وتسريع وضع الخطط العلاجية المناسبة، مبيناً أن قسم الأشعة ينجز نحو ثلاثة آلاف صورة شعاعية شهرياً، وأن إعادة تشغيل الخدمة بالتقنية الحديثة أنهت فترة التوقف التي استمرت قرابة أسبوعين.

ويعد قسم الأشعة في مشفى الجولان الوطني من الأقسام الأساسية في تقديم الخدمات التشخيصية، إذ يستقبل مئات المراجعين شهرياً من مختلف مناطق محافظة القنيطرة، ويشكل توفر خدمات التصوير الشعاعي عاملاً مهماً في تسريع تشخيص الحالات المرضية والإصابات ودعم عمل مختلف الأقسام الطبية داخل المشفى.