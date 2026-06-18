صيانة وتأهيل شبكات الري في الرقة لتعزيز كفاءة الخدمة ودعم الإنتاج الزراعي

photo 2026 06 18 15 25 43 صيانة وتأهيل شبكات الري في الرقة لتعزيز كفاءة الخدمة ودعم الإنتاج الزراعي

الرقة-سانا

أنجزت مديرية الموارد المائية في الرقة خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة من التدخلات الفنية شملت صيانة القنوات والمنشآت المائية، وتأهيل البنية التحتية لمنظومة الري، بهدف رفع كفاءة الشبكات وضمان استمرارية الخدمة للمزارعين في مختلف مناطق المحافظة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الأعمال تضمنت صب 40 متراً مكعباً من الخرسانة المسلحة في قطاع جروة بعد الضخ، واستكمال تسوية القنوات وتجهيز المقاطع المتضررة للإكساء، إضافة إلى معالجة التكهفات والانهيارات على قنوات الرفع العالي و”الساوث” في منطقة اليرموك، وتنفيذ أعمال الفرش والدحل وفق المواصفات الفنية.

كما نفذت المديرية أعمالاً إسعافية لمعالجة الكسور والتكهفات في سبعة مواقع على قنوات الحمرات والمحطة الرابعة، وأعادت تأهيل طريق زراعي في السلحبية الشرقية، بما سهّل وصول المزارعين إلى أراضيهم.

وفي إطار تعزيز جاهزية منظومة الري، أنجزت ورشة البوابات تصنيع وتركيب وصيانة أكثر من 40 بوابة ومأخذاً مائياً، إلى جانب تنفيذ أعمال تعزيل وصيانة للقنوات والمصارف بطول تجاوز 9.8 كيلومترات في عدد من المناطق.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة مديرية الموارد المائية في الرقة الهادفة إلى رفع كفاءة قنوات الري والصرف، وتحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، بما يسهم في دعم الموسم الزراعي، وتعزيز استقرار الخدمات المائية المقدمة للمزارعين في المحافظة.

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