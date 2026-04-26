انطلاق أول محاكمة علنية لكبار رموز النظام البائد بحضور النائب العام للجمهورية

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الأحد أول محاكمة علنية لكبار رموز النظام البائد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في القصر العدلي بدمشق.

وافتتحت الجلسة التاريخية برئاسة قاضي محكمة الجنايات الرابعة لتكون أولى جلسات المحاكمة بحق المتهم عاطف نجيب، وسط إجراءات أمنية وقضائية مشددة.

ويمثل المتهم عاطف نجيب أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ليكون أول المتهمين من أزلام النظام البائد.

و يحضر جلسة المحاكمة عدد من ذوي الضحايا في قاعة محكمة الجنايات الرابعة، إضافة إلى عدد من المحامين العرب والدوليين والإعلاميين.

