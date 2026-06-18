الإدارة المحلية والبيئة تبحث مع “الفاو” تحديث الخطة الوطنية لإدارة الجفاف

دمشق-سانا



بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف، مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وفريق فني من الوزارة، تحديث الخطة الوطنية لإدارة الجفاف.



وأوضحت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن شرف أوضح خلال الاجتماع، أن سوريا تواجه تحديات مناخية متصاعدة، حيث تعرضت لأشد موجة جفاف منذ عقود، مشيراً إلى أن تركة النظام البائد أثقلت كاهل القطاع البيئي، وتسببت بانخفاض نسب تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وحماية المراعي، ما ضاعف من هشاشة المناطق الريفية.



وأكد شرف ضرورة التحول في السياسات من الاستجابة الطارئة إلى نهج استباقي قائم على الاستعداد والإنذار المبكر، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الوطنية، على تنفيذ مصفوفة وطنية متكاملة للتصدي للجفاف، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الاستعداد والجاهزية، والإدارة الاستباقية للموارد الطبيعية، والاستجابة والتعافي، وذلك عبر شراكات وطنية ودولية في إطار انضمام سوريا إلى المبادرات العالمية المعنية بمكافحة الجفاف والتصحر.



ونوه معاون الوزير بدعم منظمة الفاو المستمر لتعزيز الأمن الغذائي وإنعاش القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية مشروع الأنشطة التمكينية لتنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف بشأن الجفاف ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيوفر الدعم الفني لتطوير الخطة الوطنية للجفاف.



وبيّن أن تضافر الجهود بين الوزارة ومنظمة الفاو والشركاء، يمثل السبيل الأمثل لترجمة الأولويات إلى مشاريع ملموسة تسهم في حماية المزارعين ودعم الاقتصاد الوطني.



وتشهد سوريا منذ سنوات تصاعداً ملحوظاً في مظاهر الجفاف، نتيجة التغيرات المناخية الإقليمية والعالمية، ما أدى إلى انخفاض معدلات الهطل المطري، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وتأثر الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، في عدد من المحافظات، تزامن ذلك مع ضغوط إضافية ناجمة عن التوسع العمراني غير المنظم، وتزايد الطلب على الموارد المائية، ما عزز الحاجة إلى تدخل مؤسسي منظم.