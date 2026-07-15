ورشة عمل بدمشق حول إدارة المرافق والأصول ودورها في مرحلة إعادة الإعمار

دمشق-سانا‏

ركزت ورشة العمل التخصصية التي نظمتها رابطة المهندسين السوريين في قطر، ‏بالتعاون مع اللجنة العليا للمهندسات السوريات في نقابة المهندسين السوريين اليوم ‏الأربعاء، على المفاهيم الهندسية الحديثة الكفيلة برفع كفاءة التشغيل، وتقليل التكاليف، ‏وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت والبنى التحتية، كعامل أساسي في دعم جهود ومشاريع ‏مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.‏

وشدد المشاركون في الورشة التي أقيمت في مبنى نقابة المهندسين المركزية بدمشق تحت ‏عنوان “إدارة المرافق والأصول”، على سبل إيجاد آليات عملية لاعتماد هذا التخصص ‏الهندسي بشكل حقيقي في المؤسسات والقطاعات السورية، ولا سيما في إدارة مشاريع ‏البنية التحتية والمنشآت الحيوية خلال المرحلة المقبلة.‏

‏ ‏ ‏

إدارة المرافق والأصول

ودعا المشاركون إلى ضرورة إيجاد آليات لاعتماد إدارة المرافق والأصول بشكل حقيقي ‏في سوريا، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، سواء لجهة إدارة مشاريع البنية التحتية، أو ‏المباني والمنشآت، أو الأجهزة والمعدات وغيرها، بما يضمن رفع الكفاءة، والاستدامة ‏والاستثمار الأمثل لهذه الأصول.‏

وقدّم المهندس أحمد بانة، من رابطة المهندسين السوريين في قطر، شرحاً عن مفهوم إدارة ‏المرافق والأصول، ودورها، وأهميتها، مستعرضاً عدداً من التجارب العالمية ونتائجها ‏الملموسة في هذا المجال.‏

وبين بانة أن المفهوم الاستراتيجي لإدارة المرافق باعتباره منظومة متكاملة تربط بين ‏الأماكن، والأشخاص، والعمليات اليومية، والتكنولوجيا، يهدف إلى تأمين بيئة عمل مثالية ‏للأصول بمختلف أنواعها من مبانٍ، ومعدات، وبنى تحتية، مشيراً إلى أن هذه العملية تبدأ ‏منذ مرحلة وضع المخططات الرئيسية للمشروعات، مروراً بالتنفيذ، وصولاً إلى التشغيل ‏والصيانة اليومية.‏

‏ ‏

وأكد بانة، ضرورة نقل وجهة النظر التشغيلية لإدارة المشروعات لضمان تحقيق الاستدامة ‏والاستثمار الأمثل للأصول، وتجنب الهدر المالي والتقني.‏

وتعمل رابطة المهندسين السوريين في قطر من خلال “مبادرة التدريب الهندسي” على إيفاد ‏مجموعة من الكوادر والخبرات السورية العاملة في بيئات هندسية وتكنولوجية عالمية ‏متقدمة، لتقديم برامج وورشات تدريبية تخصصية تسهم في رفع كفاءة المهندسين السوريين، ‏ورفدهم بأحدث الحلول والممارسات المعتمدة دولياً.‏