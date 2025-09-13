اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن القائمة النهائية للجان الفرعية بالرقة والحسكة

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم القرار رقم (31)، المتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة.

وأوضحت اللجنة في قناتها على تلغرام، أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م.

وبينت اللجنة أن قائمة اللجان الفرعية النهائية في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة تكون وفق الآتي:

المحافظة: الحسكة

الدائرة الانتخابية: رأس العين

أعضاء اللجنة الفرعية:

رسطام نهايت التمو، عبد الله علي الجشعم، مصعب بدر الدين الحامدي، ماريا عبد الكريم محمد.

المحافظة: الرقة

الدائرة الانتخابية: معدان

أعضاء اللجنة الفرعية:

عبد المحسن علي الأحمد، فاطمة مرهج العيسى، أحمد حسين المحمد الحسن.

الدائرة الانتخابية: تل أبيض

أعضاء اللجنة الفرعية:

عبد الرحمن غازي محمد داده، مصطفى خليل العيسى، سليمان أحمد الشحادة.

ويحدد مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة الدائرة الانتخابية، وتباشر اللجان عملها من تاريخ صدور القرار، ويعتبر أول اسم في كل لجنة هو رئيس اللجنة الفرعية.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، في تصريح سابق لـ سانا، أنّ قرار اللجنة المتضمن تشكيل لجان فرعية في بعض مناطق محافظتي الحسكة والرقة يأتي استجابةً لأهالي هذه المناطق، باعتبارها خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ولرغبة سكانها في المشاركة بالعملية الانتخابية في سوريا.