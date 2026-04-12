أوقاف الرقة تكرّم 40 يتيماً من حفظة القرآن الكريم

الرقة-سانا

كرّمت مديرية الأوقاف في الرقة مجموعة من الأيتام من حفظة القرآن الكريم، وذلك خلال فعالية دينية أقامتها اليوم الأحد في جامع الفواز بالمدينة.

وجرى خلال الفعالية توزيع شهادات تقدير وهدايا رمزية على 40 حافظاً وحافظة من المسجلين في صندوق أهل الخير، من مختلف مستويات الحفظ، تقديراً لجهودهم وتميزهم.

وأكد القائمون على الفعالية أن هذه المبادرة تأتي في سياق الاهتمام بالأيتام، وتعزيز القيم الدينية لديهم، إلى جانب تشجيعهم على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم وتنمية قدراتهم العلمية.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة تنفذها مديرية الأوقاف في الرقة، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز التكافل في المجتمع.