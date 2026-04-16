جولة رقابية للتجارة الداخلية على أفران مدينة الأتارب في حلب

حلب-سانا

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب اليوم الخميس، جولة رقابية على الأفران بريف المحافظة لمتابعة مراحل الإنتاج والتأكد من الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وذلك استجابةً لشكاوى الأهالي حول تراجع جودة الخبز في مدينة الأتارب.

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب محمد حسن عثمان لمراسل سانا، أن الدوريات نُفذت في ساعات الصباح الباكر، واستهدفت أفران مدينة الأتارب والأرياف المحيطة بها، مبيناً أن نتائج الكشف أظهرت أن الخبز المنتج يتمتع بجودة عالية من حيث النضج، فضلاً عن خلوه من روائح الخميرة وتميّزه بانفصال الشطرين بشكل جيد، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية دخلت إلى أقسام الإنتاج والتحضير والعجن.

وأشار العثمان إلى أن فرقهم قدمت جملة من الملاحظات المتعلقة بتحقيق شروط السلامة الصحية، ومنها التزام العمال بارتداء القفازات واللباس المخصص، ومنع التماس المباشر مع العجين على امتداد خط الإنتاج، من العجانة حتى بيت النار، مؤكداً أنه تم تنظيم محاضر بالزيارة، على أن تُعاد الجولات خلال الأيام القليلة القادمة للتأكد من تنفيذ الملاحظات.

في المقابل أشار عدد من الأهالي إلى تفاوت جودة الخبز خلال اليوم، حيث قال المواطن أحمد حسين حلاق: إن الخبز يكون جيداً جداً في ساعات الصباح، إلا أن جودته تتراجع تدريجياً في المساء ويفقد طراوته، ما يدفعه لشراء كميات محدودة في أوقات متأخرة.

وبيّن المواطن عبد الله عكوش، أن الأهالي يواجهون صعوبات إضافية منها الازدحام وفترات الانتظار الطويلة، فضلاً عن تراجع قدرة الخبز على الاحتفاظ بجودته حتى وقت لاحق من اليوم، الأمر الذي يضطر البعض للجوء إلى شراء الخبز من القطاع الخاص.

وطالب الأهالي بضرورة تحسين جودة الرغيف والحفاظ على استقراره طوال اليوم، إضافة إلى تنظيم عملية البيع وتخفيف الازدحام بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.