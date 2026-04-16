جولة رقابية للتجارة الداخلية على أفران مدينة الأتارب في حلب

٢٠٢٦٠٤١٦ ٠٨٢١٥٩ جولة رقابية للتجارة الداخلية على أفران مدينة الأتارب في حلب

حلب-سانا

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب اليوم الخميس، جولة رقابية على الأفران بريف المحافظة لمتابعة مراحل الإنتاج والتأكد من الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وذلك استجابةً لشكاوى الأهالي حول تراجع جودة الخبز في مدينة الأتارب.

٢٠٢٦٠٤١٦ ٠٧٥٩١٠ جولة رقابية للتجارة الداخلية على أفران مدينة الأتارب في حلب

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب محمد حسن عثمان لمراسل سانا، أن الدوريات نُفذت في ساعات الصباح الباكر، واستهدفت أفران مدينة الأتارب والأرياف المحيطة بها، مبيناً أن نتائج الكشف أظهرت أن الخبز المنتج يتمتع بجودة عالية من حيث النضج، فضلاً عن خلوه من روائح الخميرة وتميّزه بانفصال الشطرين بشكل جيد، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية دخلت إلى أقسام الإنتاج والتحضير والعجن.

وأشار العثمان إلى أن فرقهم قدمت جملة من الملاحظات المتعلقة بتحقيق شروط السلامة الصحية، ومنها التزام العمال بارتداء القفازات واللباس المخصص، ومنع التماس المباشر مع العجين على امتداد خط الإنتاج، من العجانة حتى بيت النار، مؤكداً أنه تم تنظيم محاضر بالزيارة، على أن تُعاد الجولات خلال الأيام القليلة القادمة للتأكد من تنفيذ الملاحظات.

في المقابل أشار عدد من الأهالي إلى تفاوت جودة الخبز خلال اليوم، حيث قال المواطن أحمد حسين حلاق: إن الخبز يكون جيداً جداً في ساعات الصباح، إلا أن جودته تتراجع تدريجياً في المساء ويفقد طراوته، ما يدفعه لشراء كميات محدودة في أوقات متأخرة.

وبيّن المواطن عبد الله عكوش، أن الأهالي يواجهون صعوبات إضافية منها الازدحام وفترات الانتظار الطويلة، فضلاً عن تراجع قدرة الخبز على الاحتفاظ بجودته حتى وقت لاحق من اليوم، الأمر الذي يضطر البعض للجوء إلى شراء الخبز من القطاع الخاص.

وطالب الأهالي بضرورة تحسين جودة الرغيف والحفاظ على استقراره طوال اليوم، إضافة إلى تنظيم عملية البيع وتخفيف الازدحام بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

٢٠٢٦٠٤١٦ ٠٨١١٢٧ جولة رقابية للتجارة الداخلية على أفران مدينة الأتارب في حلب
٢٠٢٦٠٤١٦ ٠٨٢٥٠٣ جولة رقابية للتجارة الداخلية على أفران مدينة الأتارب في حلب
٢٠٢٦٠٤١٦ ٠٨٢٩٢٨ جولة رقابية للتجارة الداخلية على أفران مدينة الأتارب في حلب
٢٠٢٦٠٤١٦ ٠٨٤٥٣٧ جولة رقابية للتجارة الداخلية على أفران مدينة الأتارب في حلب
العدالة الانتقالية وعلاقتها بالسلم الأهلي… في حوار مفتوح بحلب
وزارة الداخلية: إحباط مخطط إرهابي يستهدف مناطق مأهولة بدمشق
ملتقى شبابي في حماة حول أهمية الصيام واستثمار شهر رمضان
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: يتم دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 3 من تشرين الثاني 2025
