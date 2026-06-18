قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي

photo 2026 06 18 11 20 23 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 9 ناقلات جند توغلت بعد منتصف الليلة الماضية في القرية، وفتشت عدداً من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال توغلت يوم الإثنين الماضي في منطقة ‏حوض ‏اليرموك بريف درعا الغربي‎.‎

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏‌‏1974، ‏عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏‌‏المدنيين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف.

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من ‏أراضيها، ‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية ‏في الجنوب ‌‏‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر ‏قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون ‏الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من ‏الجنوب السوري.

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