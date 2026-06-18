قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 9 ناقلات جند توغلت بعد منتصف الليلة الماضية في القرية، وفتشت عدداً من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال توغلت يوم الإثنين الماضي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المدنيين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.