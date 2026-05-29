منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تحتفي بالذكرى الرابعة والثمانين لتأسيسها

دمشق-سانا

احتفت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالذكرى الرابعة والثمانين لتأسيسها، مؤكدة تمسكها بقيم الإنسانية والشجاعة والالتزام، ومواصلة العمل من أجل تخفيف المعاناة وحفظ الكرامة الإنسانية وإنقاذ الأرواح وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

وأشار رئيس المنظمة الدكتور حازم بقلة في كلمة بهذه المناسبة اليوم الخميس، إلى أن هذه الذكرى تمثل محطة للاحتفاء بجميع القيم النبيلة التي منحت معنى وروحاً للأفعال في الميدان، وبكل عمل أسهم في جعل المعاناة أقل والأمل أقرب.

“الالتزام والانتماء”

ولفت إلى الاحتفاء بالرواد الذين أسهموا في تأسيسه، وبكل المتطوعات والمتطوعين الذين واصلوا المسيرة وآمنوا بالفكرة ووهبوا وقتهم وجهدهم وحياتهم للعمل الإنساني، ما جعل من الإنسانية التزاماً وأثراً ملموساً.

وأكد أن الانتماء إلى هذا التاريخ العريق يمنح شعوراً عميقاً بالفخر والامتنان، ويحمل في الوقت ذاته مسؤولية الاستمرار بأمانة والالتزام بالمبادئ الإنسانية، من أجل تخفيف المعاناة وحفظ الكرامة الإنسانية وإنقاذ الأرواح وتقوية قدرة المجتمعات على الصمود.

وفي ختام الكلمة، وجه رئيس المنظمة الشكر لكل المتطوعات والمتطوعين الذين اختاروا حمل الشارة رغم الصعوبات والتحديات والضغوط، كما استذكر أرواح من فقدهم خلال أداء واجبهم الإنساني، مؤكداً أن 67 شهيداً من أجل الإنسانية سيبقون الجزء الأكثر حزناً ونبلاً من مسيرة الهلال الأحمر العربي السوري.

وتأسست منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عام 1942، كمنظمة إنسانية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولها مركز رئيسي و14 فرعاً موزعاً في جميع المحافظات السورية، إضافة إلى 75 شعبة تابعة للفروع.