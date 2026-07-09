كهرباء ريف دمشق تركب 3 محولات في بيت سحم والديماس والكسوة

ريف دمشق-سانا
أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال استبدال وتركيب ثلاث محولات كهربائية في مناطق بيت سحم والديماس والكسوة، بهدف معالجة الأعطال وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية فيها.
وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الخميس، أن الأعمال شملت تركيب محولة جديدة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير بدلاً من المحولة المعطوبة في مركز تحويل بيت سحم رقم 7، إضافة إلى تركيب محولة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير بدلاً من المحولة المعطوبة في مركز تحويل الديماس رقم 2.
كما ركبت الورشات محولة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل عين السودا بالكسوة، بدلاً من المحولة التي تعرضت للسرقة، مع إعادة تجهيز المركز، تمهيداً لوضعه في الخدمة وتأمين التغذية الكهربائية للمشتركين.
وكانت الشركة استبدلت في الخامس من الشهر الجاري خمس محولات كهربائية معطوبة في الكسوة وجرمانا وزملكا وداريا ومضايا، وذلك في إطار جهودها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين وثوقية التغذية واستقرارها.