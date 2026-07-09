كهرباء ريف دمشق تركب 3 محولات في بيت سحم والديماس والكسوة

ريف دمشق-سانا‏

أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال استبدال وتركيب ثلاث محولات ‏كهربائية في مناطق بيت سحم والديماس والكسوة، بهدف معالجة الأعطال وتعزيز استقرار التغذية ‏الكهربائية فيها.‏

وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الخميس، أن الأعمال شملت تركيب ‏محولة جديدة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير بدلاً من المحولة المعطوبة في مركز تحويل بيت ‏سحم رقم 7، إضافة إلى تركيب محولة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير بدلاً من المحولة المعطوبة ‏في مركز تحويل الديماس رقم 2.‏

كما ركبت الورشات محولة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل عين السودا بالكسوة، ‏بدلاً من المحولة التي تعرضت للسرقة، مع إعادة تجهيز المركز، تمهيداً لوضعه في الخدمة وتأمين ‏التغذية الكهربائية للمشتركين.‏

وكانت الشركة استبدلت في الخامس من الشهر الجاري خمس محولات كهربائية معطوبة في ‏الكسوة وجرمانا وزملكا وداريا ومضايا، وذلك في إطار جهودها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ‏وتحسين وثوقية التغذية واستقرارها.‏