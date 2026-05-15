فعاليات تراثية في تدمر تحيي أجواءها الثقافية وتعرّف الطلاب بإرثها الحضاري

حمص-سانا

عكست الفعاليات التراثية والثقافية التي احتضنتها مدينة تدمر اليوم الجمعة أثناء جولة لطلاب مركز جلجامش للتدريب السياحي والفندقي وسياح أجانب، أجواء المدينة وفلكلور البيئة البدوية، وغنى تراثها الثقافي والحضاري.

وتضمنت الفعاليات عروضاً فلكلورية متنوعة شملت الرقصات الشعبية والدبكة وركوب الجمال، إضافة إلى زيارة الركن البدوي، والاطلاع على منتجات تراثية وحرف يدوية قدمتها سيدات من المنطقة.

وأوضح منسق الجولة والدليل السياحي مهند زيدان في تصريح لمراسل سانا ‏أن الهدف من الزيارة تعريف الطلاب بالإرث التاريخي والثقافي لمدينة تدمر، وما تمتلكه من مقومات حضارية تمتد لآلاف السنين، باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني العالمي.

وأشار إلى أهمية تعريف الطلاب بالتراث المادي واللامادي، وتشجيعهم على استثماره وتحويله إلى منتج سياحي يسهم مستقبلاً في الترويج للمدينة واستقطاب الزوار.

بدوره، أوضح مسؤول الإعلام الحكومي في مديرية إعلام حمص سامر سليمان، أن الفعالية تسلط الضوء على مكانة تدمر التاريخية والتراثية، ولا سيما بعد ما تعرضت له من تدمير ممنهج على يد تنظيم داعش الإرهابي والنظام البائد، مشيراً إلى أهمية إبراز الصورة الإيجابية للمدينة وعودة الأمن إليها، بما يعزز حضورها مجدداً على خارطة السياحة السورية ويدعم مسارها التراثي والتاريخي.

وفي السياق ذاته عبر عدد من الطلاب عن أهمية الفعاليات حيث أوضحت الطالبة آية الخضر أن الأنشطة كانت غنية وأسهمت في التعرف على عادات وتقاليد وتراث المنطقة، كما أشارت عليا ناصر، إلى أهمية التعرف على آثار المدينة، معربة عن أملها في تكرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنشيط السياحة.

من جهتها، أكدت المدرسة في مركز جلجامش ريفان أوسي أهمية الرحلة والفعاليات المرافقة لها، باعتبارها تطبيقاً عملياً للمناهج التعليمية، وفرصة لتسليط الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة تدمر، وتشجيع الطلاب على تقديم أفكار تسهم في إعادة إحياء المدينة وتعزيز السياحة الداخلية في سوريا.

يذكر أن الجولة السياحية والفعاليات المرافقة لها نظمت بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي.

يشار إلى أن مدينة تدمر مدرجة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1980 بما تختزنه من إرث حضاري وثقافي عريق، وتعد شاهداً حياً على تاريخ سوريا العريق، كما يعتبر إعادتها إلى الخارطة السياحية السورية رسالة أمل متجددة بعودة ألقها السياحي والثقافي إلى الواجهة من جديد.