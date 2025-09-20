” بأيدينا سوريا بتحلى”.. حملات نظافة بعدة محافظات احتفاء باليوم العالمي لتنظيف البيئة

محافظات-سانا

احتفاءً باليوم العالمي لتنظيف البيئة، نفذت محافظات عدة اليوم حملات تنظيف تحت شعار “بأيدينا.. سوريا بتحلى”، بمشاركة المجالس المحلية والفعاليات الأهلية.

في حلب أطلقت مجموعة من الفعاليات الأهلية بالتنسيق مع المديرية العامة للإدارة المحلية في المحافظة الحملة من ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة.

وبيّن مدير النظافة في مجلس مدينة حلب بكرو العبد الله في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة استهدفت أيضاً، محيط قلعة حلب، وستشمل أحياء أخرى تباعاً.

نشر ثقافة التطوع

ولفت عدد من المشاركين، إلى أهمية نشر ثقافة التطوع وأن الحفاظ على النظافة مسؤولية الجميع حيث أكدت المتطوعة مايا العبد الله أهمية الحملة في نشر ثقافة الوعي والتطوع بين فئة الشباب، بينما تحدث رئيس جمعية نداء الشباب المجتمعية محمد جبارة عن رسالة الحملة الرامية إلى الحفاظ على نظافة حلب، وبث الوعي بين الأطفال للالتزام بنظافة مدارسهم ولا سيما أن العام الدراسي ينطلق غداً.

وبهذه المناسبة انطلقت في محافظة اللاذقية حملة شاملة بمشاركة مجلس مدينة اللاذقية، ومؤسسة البيئة النظيفة “E-CLEAN ” وعدد من الجمعيات والفعاليات التطوعية.

وأوضح مدير النظافة في المحافظة بلال السيد في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تشمل مختلف أحياء المدينة إلى جانب تسيير ورشات شطف وكنس آلي ويدوي لإزالة النفايات وغيرها وتحسين مظهر المدينة.

تعزيز التوعية المجتمعية

مدير مؤسسة البيئة النظيفة في اللاذقية أحمد إسماعيل حسين، أشار إلى دور هذه الحملات في تعزيز التوعية المجتمعية وحثّ المواطنين على المساهمة في دعم الجهود الحكومية وصولاً إلى مظهر حضاري يليق بالمحافظة ذات الطابع السياحي.

وفي طرطوس انطلقت فعاليات يوم النظافة العالمي بمشاركة مؤسسات حكومية وعدد من الفرق التطوعية، حيث أكد رئيس الوحدات الإدارية عبد الفتاح الخطيب في تصريح لمراسلة سانا، أن الهدف من المشاركة إيصال رسالة أن النظافة تنبع من الإيمان والأخلاق والشعور بالمسؤولية، لإظهار بلدنا بأبهى صورة.

من جانبه، أوضح مدير النظافة والنفايات الصلبة في طرطوس هيثم الخطيب، أن الفعالية تهدف لتسليط الضوء على أن النظافة مسؤولية جماعية، مشيراً إلى تقديم الدعم اللوجستي والمعدات اللازمة للفرق المشاركة.

بدورهم، أكد كل من رئيسة مركز خدمة الزبائن في طرطوس بشرى إدريس، ورئيسة إدارة جمعية سنديان لحماية البيئة والتنمية المستدامة سهاد علي، والمتطوعة حنين البستاني من فريق لون الحرية، أن الحملة التي تشمل جميع مناطق المحافظة تبرز أثر المجتمع المدني والجمعيات البيئية في الحفاظ على مدينة طرطوس.

وفي السياق نفسه، نظم مجلس مدينة حمص حملة تطوعية بهذه المناسبة، بالتعاون مع مؤسسة البيئة النظيفة ومشاركة الأهالي، استهدفت عدداً من الشوارع الرئيسية في المدينة حيث أوضح مدير النظافة في مجلس مدينة حمص أحمد زكريا، لمراسلة سانا، أن الحملة بدأت من ساحة الساعة الجديدة في مركز المدينة، لتشمل الشوارع الحيوية مثل الدبلان، وعبد الحميد الدروبي، وشكري القوتلي، وتصل إلى الساعة القديمة ومسجد خالد بن الوليد.

التحفيز على الالتزام بقواعد النظافة

من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن في محافظة حمص عمار داغستاني، أن الحملة تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية النظافة، مشيراً إلى توزيع منشورات توعوية للأهالي لتحفيزهم على الالتزام بقواعد النظافة وحماية البيئة ونشر هذه الثقافة بين أطفالهم.

ولفت رامز عز الدين من شركة الفارس المشاركة في الحملة، إلى أن أكثر من 50 عامل نظافة يشاركون في الحملة، بينما يتم التنسيق مع مجلس المدينة لتنفيذ خطة لتنظيف كل أحياء المدينة وفق برنامج ورديات يومي.

تكريم عمال النظافة في خان شيخون

في إدلب كرمت شركة بيئة نظيفة عمالها في مدينة خان شيخون بريف إدلب تقديراً لعملهم المتواصل للحفاظ على النظافة، وجعل المدينة مكاناً يليق بالحياة.

رئيس دائرة خان شيخون مصطفى الصالح، اعتبر أن تكريم العمال بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة هو رسالة لكل فرد في المجتمع ليقدِّر ما يقومون به هؤلاء العمال من الجهد، وحثهم على الالتزام بالنظافة لأنها مسؤولية الجميع.

ودعا محمد نجم الإداري في شركة البيئة النظيفة ضمن دائرة خان شيخون، ليكون اليوم العالمي للنظافة مناسبة لتوجيه الدعم والشكر والوفاء لمن يجعلون المدينة نظيفة وجميلة وصالحة للعيش.

مشاركة مجتمعية

وشملت الحملة التي نظمها مجلس مدينة حماة بالتعاون مع مؤسسة البيئة النظيفة مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق تطوعية ومؤسسات خدمية.

وأوضح مدير النظافة بمجلس مدينة حماة محمد صقر لمراسل سانا، أن عدد عمال النظافة في مجلس مدينة حماة يبلغ 443 عاملاً ويبذلون جهوداً كبيرة بشكل مستمر في جميع أحياء المدينة، لتحسين المظهر الجمالي والحد من انتشار الحشرات والأوبئة.

بدوره، بيّن ممثل مؤسسة البيئة النظيفة بلال ذكرى، أن المؤسسة شاركت مع مجلس مدينة حماة في تنظيم فعالية “بأيدينا… سوريا بتحلى” بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ أهمية النظافة في المجتمع، مشيداً بمشاركة طلاب الجامعات والمدارس وأهالي حماة في هذه الفعالية.

وفي محافظة القنيطرة، انطلقت بمشاركة الفعاليات الرسمية والأهلية حملة نظافة في مدينة السلام، بالتزامن مع اليوم العالمي لتنظيف البيئة، شارك بها مجلس المدينة والهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني ومديريات الخدمات الفنية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة ومتطوعون من أهالي محافظة القنيطرة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ الـ 8 من كانون الأول عام 2023 يوم الـ 20 من أيلول يوماً عالمياً لتنظيف البيئة يُحتفل به سنوياً، حيث إن جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية الأخرى تقوم بإحياء اليوم العالمي لتنظيف البيئة بالشكل اللائق من خلال تنظيم أنشطة تهدف إلى التوعية بإسهامه في تحقيق التنمية المستدامة.

