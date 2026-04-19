توزيع 200 سلة ألبسة على أسر المفقودين والمغيبين قسراً في دمشق وريفها

دمشق-سانا

وزعت رابطة معتقلي الثورة السورية بالتعاون مع منظمة غود نيبرس الإنسانية الكورية الجنوبية والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الاحد سلل ألبسة لـ 200 عائلة من أسر المفقودين والمغيبين قسراً في زمن النظام البائد في دمشق وريفها، في مبادرة تحمل عنوان ” كلنا معكم” وذلك في صالة الياسمين الرياضية بدمشق.

وفي تصريح لمراسل سانا بينت مديرة مكتب المفقودين في الرابطة غنى الكردي أن عملية التوزيع تأتي ضمن برنامج دعم اجتماعي يستهدف إحدى أكثر شرائح المجتمع السوري هشاشة، مشيرة إلى أن توزيع اليوم يأتي ضمن سلسلة توزيعات تنفذها الرابطة في عدد من المحافظات السورية والمخيمات.

ولفتت الكردي إلى أن البرامج اللاحقة لعمل الرابطة تشمل استهداف محافظات جديدة ضمن مشروع توزيع الألبسة، حيث يجري العمل حالياً للوصول إلى محافظتي القنيطرة ودرعا، مع الاستمرار بتنفيذ برامج إضافية خلال الفترة المقبلة.

بدورها ذكرت أديبة قداح إحدى العاملات في مكتب المفقودين أن عملية التواصل مع الأسر تتم عبر مندوبي الرابطة في المحافظات، حيث يتم تسجيل بيانات ذوي المفقودين وإدراجها ضمن قاعدة معلومات خاصة، ليصار إلى اختيار الأكثر حاجة منهم عند توافر الإمكانات وبالتعاون مع العديد من الجهات المجتمعية الداعمة.

من جهته بين عبد الله دعاس أحد المتطوعين في الرابطة أنه تم العمل وفق معايير محددة جرى خلالها مراعاة الوضع المعيشي لكل أسرة لتحديد الأسرة الأكثر استحقاقاً، مؤكداً أن فرق عمل الرابطة تسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة لتقديم مختلف أنواع الدعم لها.

يشار إلى أن رابطة معتقلي الثورة السورية، مؤسسة أشهرت بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بتاريخ 30/1/2025، وبدأت بجهود تطوعية محدودة، وتطورت حتى أصبحت مؤسسة منظمة بإطار قانوني ومهني.