قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بين أوفانيا وخان أرنبة ‏بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة ‏من عدة آليات عسكرية ‏وأكثر من 30 عنصراً قامت ‏بنصب حاجز مؤقت بين أوفانيا وخان أرنبة وعمدت إلى ‏تفتيش ‏المارة‌‏ قبل أن تنسحب من المنطقة، دون ورود أي ‏أنباء عن حالات اعتقال‎.‎

وكانت قوات الاحتلال توغلت في وقت سابق اليوم في ‏بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، في حين ‏قصفت قوة عسكرية أخرى محيط قرية طرنجة بأكثر ‏من 10 قذائف هاون.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء ‏على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات ‏وتجريف الأراضي وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية، ‏وغيرها من الممارسات الإجرامية.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي ‏من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في ‏الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني ‏وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.‏