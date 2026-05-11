قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بين أوفانيا وخان أرنبة ‏بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا
توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية وأكثر من 30 عنصراً قامت بنصب حاجز مؤقت بين أوفانيا وخان أرنبة وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة، دون ورود أي أنباء عن حالات اعتقال.
وكانت قوات الاحتلال توغلت في وقت سابق اليوم في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، في حين قصفت قوة عسكرية أخرى محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية، وغيرها من الممارسات الإجرامية.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.