إطلاق الدفعة الرابعة من المساعدات للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب الفرات بريف دير الزور

دير الزور-سانا

جهزت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور اليوم الأحد، بالتنسيق مع ‏مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، حملة المساعدات الرابعة، تمهيداً لتوزيعها على الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات والعوائل الأشد احتياجاً.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند الحنيدي لمراسل سانا، أن الحملة تضم 5 شاحنات تحمل 1100 سلة غذائية، إضافة إلى ألبسة ومخصصات للأطفال تستهدف 1100 عائلة في ذيبان، وحوايج ذيبان، والرغيب بريف دير الزور، وذلك ضمن خطة الاستجابة الطارئة.

واستهدفت حملة المساعدات الثالثة يوم الأربعاء الماضي، مناطق رويشد وأبو خشب ‏وخط الخابور الشرقي والغربي، استكمالاً للقوافل التي سُيّرت في وقت سابق إلى ‏البوكمال ومنطقة الصور.‏



وكانت محافظتا دير الزور والرقة شهدتا أواخر شهر أيار الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب مياه نهر الفرات، ما أدى إلى فيضانات أثرت على عدد من الأراضي الزراعية ‏ومنازل الأهالي والجسور والمنشآت الطرقية، الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعاً من ‏الجهات المعنية لإجراء التقييمات الفنية واتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة.‏