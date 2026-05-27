السورية للبريد: بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين ‏بنظام التأمين والمعاش بدءاً من اليوم‎ ‎

دمشق-سانا‏

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن البدء بصرف رواتب ‏المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش اعتباراً من اليوم ‌‏الأربعاء الـ 27 من أيار الجاري، على أن تستمر عمليات ‏الصرف لغاية يوم الخميس الموافق 18-6-2026، وذلك ‏عبر ‏المكاتب البريدية المعتمدة‎.‎

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الدوام ‏في أول أيام عيد الأضحى المبارك يستمر حتى الساعة السابعة ‌‏مساءً، بما يتيح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المتقاعدين ‏لاستلام مستحقاتهم المالية بكل راحة، وذلك في إطار التسهيلات ‌‏المقدمة للمواطنين خلال عطلة العيد‎.‎

وأشارت المؤسسة إلى أن عمليات الصرف ستتوقف خلال باقي ‏أيام عطلة العيد، على أن تُستأنف مجدداً اعتباراً من ‏يوم ‏الأحد الـ 31 من أيار‎.‎

وكانت المؤسسة السورية للبريد، أعلنت أمس الأول عن ‏بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات ‌‏الاجتماعية بشكل ‏استثنائي ومبكر، اعتباراً من الإثنين الـ 25 من ‏أيار الجاري حتى الإثنين الموافق الـ 15 من حزيران ‏القادم، عبر ‏مكاتبها في المحافظات.‏

