السورية للبريد: بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين ‏بنظام التأمين والمعاش بدءاً من اليوم‎ ‎

دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش اعتباراً من اليوم الأربعاء الـ 27 من أيار الجاري، على أن تستمر عمليات الصرف لغاية يوم الخميس الموافق 18-6-2026، وذلك عبر المكاتب البريدية المعتمدة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الدوام في أول أيام عيد الأضحى المبارك يستمر حتى الساعة السابعة مساءً، بما يتيح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المتقاعدين لاستلام مستحقاتهم المالية بكل راحة، وذلك في إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عطلة العيد.
وأشارت المؤسسة إلى أن عمليات الصرف ستتوقف خلال باقي أيام عطلة العيد، على أن تُستأنف مجدداً اعتباراً من يوم الأحد الـ 31 من أيار.
وكانت المؤسسة السورية للبريد، أعلنت أمس الأول عن بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية بشكل استثنائي ومبكر، اعتباراً من الإثنين الـ 25 من أيار الجاري حتى الإثنين الموافق الـ 15 من حزيران القادم، عبر مكاتبها في المحافظات.