منظمة التعاون الإسلامي تدين تهديدات ميليشيا الحوثي للسعودية وأمن الملاحة البحرية

جدة-سانا

أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتهديدات الصادرة عن ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية في المنطقة.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها نشرته على موقع المنظمة أن هذه التصريحات والممارسات لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددة على أن التهديد المستمر لحركة الملاحة البحرية يشكل خطراً مباشراً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح البيان أن هذه الممارسات هي ضمن سلسلة الاعتداءات المستمرة التي طالت المنطقة الجنوبية في السعودية والتهديدات المتكررة لخطوط الملاحة.

وجددت المنظمة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت، أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما سمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”.