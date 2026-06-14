وزير الإعلام يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون وتطوير التشريعات الإعلامية

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق “حمد راشد بن علوان الحبسي”، سبل تعزيز ‏التعاون والاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير التشريعات الإعلامية ومواجهة التضليل الإعلامي‎.‎

وأكد الوزير خلال اللقاء اليوم الأحد أن وزارة الإعلام تعمل على ترسيخ مبدأ “المصدر الأول للأخبار” من خلال التعامل الفوري مع ‏الأحداث، للحد من الشائعات والأخبار المضللة وإغلاق المجال أمام التأويلات غير الدقيقة‎.‎

وأوضح أنه يتم حالياً تشخيص واقع الإعلام السوري، تمهيداً لوضع استراتيجية شاملة تراعي التحديات والفجوات القائمة، وننطلق منها ‏للنهوض بالإعلام السوري وتعزيز دوره الوطني‎.‎

بدوره، أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده للتعاون مع الأشقاء في سوريا لتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم تطوير القطاع الإعلامي ‏ويعزز التعاون المشترك بين البلدين‎.‎