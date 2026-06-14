وزير الإعلام يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون وتطوير التشريعات الإعلامية

دمشق-سانا
بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق “حمد راشد بن علوان الحبسي”، سبل تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير التشريعات الإعلامية ومواجهة التضليل الإعلامي.
وأكد الوزير خلال اللقاء اليوم الأحد أن وزارة الإعلام تعمل على ترسيخ مبدأ “المصدر الأول للأخبار” من خلال التعامل الفوري مع الأحداث، للحد من الشائعات والأخبار المضللة وإغلاق المجال أمام التأويلات غير الدقيقة.
وأوضح أنه يتم حالياً تشخيص واقع الإعلام السوري، تمهيداً لوضع استراتيجية شاملة تراعي التحديات والفجوات القائمة، وننطلق منها للنهوض بالإعلام السوري وتعزيز دوره الوطني.
بدوره، أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده للتعاون مع الأشقاء في سوريا لتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم تطوير القطاع الإعلامي ويعزز التعاون المشترك بين البلدين.