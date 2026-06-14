وزير الإعلام يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون وتطوير التشريعات الإعلامية

photo 1 2026 06 14 23 33 54 وزير الإعلام يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون وتطوير التشريعات الإعلامية

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق “حمد راشد بن علوان الحبسي”، سبل تعزيز ‏التعاون والاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير التشريعات الإعلامية ومواجهة التضليل الإعلامي‎.‎

photo 4 2026 06 14 23 33 54 وزير الإعلام يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون وتطوير التشريعات الإعلامية

وأكد الوزير خلال اللقاء اليوم الأحد أن وزارة الإعلام تعمل على ترسيخ مبدأ “المصدر الأول للأخبار” من خلال التعامل الفوري مع ‏الأحداث، للحد من الشائعات والأخبار المضللة وإغلاق المجال أمام التأويلات غير الدقيقة‎.‎

وأوضح أنه يتم حالياً تشخيص واقع الإعلام السوري، تمهيداً لوضع استراتيجية شاملة تراعي التحديات والفجوات القائمة، وننطلق منها ‏للنهوض بالإعلام السوري وتعزيز دوره الوطني‎.‎

بدوره، أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده للتعاون مع الأشقاء في سوريا لتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم تطوير القطاع الإعلامي ‏ويعزز التعاون المشترك بين البلدين‎.‎

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