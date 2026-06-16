هيئة المفقودين تدعو إلى حماية كرامة الضحايا والامتناع عن تداول مشاهد الرفات البشرية

دمشق-سانا

دعت الهيئة الوطنية للمفقودين جميع وسائل الإعلام والناشطين والجمهور إلى حماية كرامة الضحايا وصون الأدلة، والامتناع عن تصوير أو نشر أو تداول مشاهد الرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة أو أي مواد مرتبطة بها خارج الأطر القانونية والمهنية المختصة، حرصاً على كرامة الضحايا ومشاعر ذوي المفقودين وسلامة الأدلة والإجراءات المهنية المعتمدة.

وأكدت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن التداول غير المسؤول لهذه المواد قد يُلحق ضرراً نفسياً بعائلات الضحايا، ويؤثر في سلامة الأدلة وإجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية، بما قد ينعكس سلباً على جهود معرفة الحقيقة وإنصاف العائلات، فضلاً عما قد يترتب عليه من آثار أو مسؤوليات قانونية وفق التشريعات النافذة.

وثمّنت الهيئة الدور المهني والمسؤول الذي تضطلع به وسائل الإعلام والصحفيون والناشطون في تسليط الضوء على قضايا المفقودين ودعم حق العائلات في معرفة الحقيقة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بهذا الملف الإنساني والوطني.

كما دعت الهيئة إلى الالتزام بتغطية تراعي كرامة الضحايا وتحفظ حقوق عائلاتهم وتسهم في حماية الأدلة، بما ينسجم مع المعايير الإنسانية والمهنية المعتمدة.

وختمت الهيئة بالتأكيد على أهمية التكاتف من أجل الوصول إلى الحقيقة مع احترام الكرامة وحماية الأدلة.

يذكر أن الجهات المختصة عثرت خلال الأشهر الماضية على عدد من المقابر الجماعية في عدة مناطق من سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد وحلفائه خلال سنوات الثورة.