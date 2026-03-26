السويداء تحيي ذكرى رحيل قائد الثورة السورية الكبرى وتؤكد تمسّكها بوحدة سوريا

السويداء-سانا

أحيت محافظة السويداء اليوم الخميس، ذكرى رحيل القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، عبر فعالية وطنية أقيمت في بلدة الصورة الصغرى بريف المحافظة الشمالي، بمشاركة شخصيات وطنية وشعبية استحضرت إرث الثورة وقيم الكرامة والوحدة الوطنية.

وأوضح محافظ السويداء مصطفى البكور في تصريح لـ سانا، أهمية هذا اللقاء في تخليد ذكرى القائد سلطان باشا الأطرش، الذي سجّل مع رفاقه مناضلي الثورة السورية الكبرى مواقف خالدة في سبيل وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

وأكد البكور أن أهالي السويداء كانوا وما زالوا أصحاب تاريخ وطني مشرف، ينادون دائماً بوحدة التراب السوري، ويعتبرون السويداء جزءاً لا يتجزأ من سوريا.

بدوره، بيّن أمير منطقة عرى في السويداء حسن الأطرش، أن إحياء ذكرى رحيل سلطان باشا الأطرش في السادس والعشرين من آذار يحمل رسالة واضحة من أبناء جبل العرب، مفادها التمسك بالهوية الوطنية، ورفض أي محاولات للمساس بوحدة سوريا، وأكد أن القائد الراحل كان أول من نهض مع رفاقه لتوحيد البلاد تحت شعار “الدين لله والوطن للجميع”.

من جانبه، أوضح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح في تصريح لـ سانا، أن المشاركة في هذه المناسبة تعكس تقدير السوريين لسيرة سلطان باشا الأطرش، الذي وقف ضد كل مشاريع التقسيم، وساند الثوار في دمشق وإدلب وحلب.

وأكد الصالح أن الدولة السورية، منذ تحرير البلاد في الثامن من كانون الأول 2024، تعمل على ترسيخ الحالة الوطنية الجامعة التي تقوم على الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن السويداء ستنعم قريباً بالاستقرار والحرية ضمن نسيجها الوطني، بعيداً عن أي أجندات خارجية مغرضة.

ويُعد سلطان باشا الأطرش (5 آذار 1891 – 26 آذار 1982) قائد الثورة السورية الكبرى التي انطلقت من جبل العرب في 21 تموز 1925 ضد الاستعمار الفرنسي، حيث رفض كل محاولات التقسيم، وتمسّك بسوريا الواحدة الموحدة.