فلسطين: افتتاح ما يسمى “إقليم أرض الصومال” بالقدس اعتداء على حقوق ‏الشعب الفلسطيني‏

‏ ‏القدس المحتلة-سانا

أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أن افتتاح ما يسمى “إقليم أرض ‏الصومال” سفارة له في مدينة القدس المحتلة، يمثل اعتداء على حقوق ‏الشعب الفلسطيني.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الثلاثاء، عن الشيخ أنه إجراء ‏استفزازي يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، وقرارات القمم ‏العربية والإسلامية، ويعد موقفاً خارجاً عن الإجماع العربي والإسلامي ‏والدولي واعتداء على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.‏

وجدد الشيخ التأكيد على التضامن الكامل مع الصومال، ودعمها الثابت ‏لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.‏

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أمس الإثنين، افتتاح سفارة لما يسمى “إقليم ‏أرض الصومال” في مدينة ‏القدس المحتلة، في خطوة تلت إعلانها في ‏السادس والعشرين من كانون الأول الماضي اعترافاً ‏متبادلاً مع الإقليم، ‏لتصبح بذلك الوحيدة عالمياً التي تُقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال ‏من ‏طرف واحد عام 1991، وهو التحرك الذي واجه تنديداً عربياً ودولياً ‏واسعاً شدد على ضرورة ‏الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.‏

يشار إلى أن الصومال أكدت مراراً تمسكها الثابت بوحدة وسيادة أراضيها، ‏ورفضها القاطع لأي ‏تحركات أو إجراءات أحادية تمسّ بالوضع القانوني ‏والسياسي للدولة الصومالية، أو تتعارض مع ‏الشرعية الدولية وقرارات ‏المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.‏