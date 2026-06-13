جولة سورية لبنانية مشتركة لتقييم أضرار قنوات “أعالي العاصي” بريف ‏حمص وتعزيز الأمن المائي

‏ حمص-سانا

أعلنت وزارة الطاقة أن مديرية الموارد المائية في محافظة حمص، نفذت ‏بالتنسيق مع الجانب اللبناني جولة فنية مشتركة على مشروع “أعالي ‏العاصي” في مدينة القصير في ريف حمص على الحدود اللبنانية، والذي تقع ‏بعض منشآته داخل الأراضي اللبنانية.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الجولة هدفت إلى ‏تقييم الأضرار التي لحقت بقنوات المشروع، وتحديد احتياجات إعادة ‏تأهيلها، وركّزت على إعداد ملف فني متكامل يضم الأعمال المطلوبة لإعادة ‏تأهيل الأجزاء المتضررة من المشروع، والتي تعرّضت لأضرار خلال ‏عامي 2024 و2025 نتيجة الظروف التي شهدتها المنطقة.‏

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ولفتت الوزارة إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع كونه يسهم في ري نحو ‌‏6839 هكتاراً من الأراضي الزراعية السورية، إضافةً إلى دوره الحيوي في ‏دعم التخزين المائي ضمن سد زيتا، الذي يعمل خزانَ توازنٍ لأغراض ‏الشرب.‏

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وأكدت الوزارة أن إعادة تأهيل المشروع ستعزز الأمن المائي من خلال ‏تأمين احتياجات مياه الشرب لمدينتي حمص وحماة، وضمان استمرارية ‏النشاط الزراعي، ما يدعم استدامة الموارد المائية، ويحسّن كفاءة ‏استثمارها.‏

ويعد مشروع أعالي العاصي من مشاريع المياه الاستراتيجية ويتضمن محطة ‏ومنشآت توزيع وخطوط جر في منطقة القصير بمحافظة حمص وتصل ‏لمدينة حماة.‏