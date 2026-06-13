جولة سورية لبنانية مشتركة لتقييم أضرار قنوات “أعالي العاصي” بريف ‏حمص وتعزيز الأمن المائي

حمص-سانا
أعلنت وزارة الطاقة أن مديرية الموارد المائية في محافظة حمص، نفذت بالتنسيق مع الجانب اللبناني جولة فنية مشتركة على مشروع “أعالي العاصي” في مدينة القصير في ريف حمص على الحدود اللبنانية، والذي تقع بعض منشآته داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الجولة هدفت إلى تقييم الأضرار التي لحقت بقنوات المشروع، وتحديد احتياجات إعادة تأهيلها، وركّزت على إعداد ملف فني متكامل يضم الأعمال المطلوبة لإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من المشروع، والتي تعرّضت لأضرار خلال عامي 2024 و2025 نتيجة الظروف التي شهدتها المنطقة.
ولفتت الوزارة إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع كونه يسهم في ري نحو 6839 هكتاراً من الأراضي الزراعية السورية، إضافةً إلى دوره الحيوي في دعم التخزين المائي ضمن سد زيتا، الذي يعمل خزانَ توازنٍ لأغراض الشرب.
وأكدت الوزارة أن إعادة تأهيل المشروع ستعزز الأمن المائي من خلال تأمين احتياجات مياه الشرب لمدينتي حمص وحماة، وضمان استمرارية النشاط الزراعي، ما يدعم استدامة الموارد المائية، ويحسّن كفاءة استثمارها.
ويعد مشروع أعالي العاصي من مشاريع المياه الاستراتيجية ويتضمن محطة ومنشآت توزيع وخطوط جر في منطقة القصير بمحافظة حمص وتصل لمدينة حماة.