إخماد 165 حريقاً وإصابة 16 شخصاً جراء حوادث سير في سوريا ‏

محافظات-سانا‏

أصيب 16 شخصاً بجروح، جراء حوادث سير في عموم ‏سوريا، يوم أمس الجمعة، استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم السبت، أن فرقه ‏استجابت لـ 15 حادث سير أسفرت عن إصابة 16 مدنياً، ‏تم ‏تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ‏اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها‎.‎

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف ‏السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، ‌‏وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 165حريقاً في عموم سوريا، ‏بينها 40 في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي ‏متفرقات ‌‏(المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك ‏الكهربائية)، تم إخمادها دون تسجيل أي إصابات ‏بين ‏المدنيين واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية‎.‎

وذكّر الدفاع المدني الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو ‌‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق ‏المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

وكان توفي شخص وأصيب 24 آخرون جراء وقوع 209 ‏حرائق وحوادث سير في عموم سوريا أول أمس الخميس، ‌‏استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‌‏السورية‎.‎