إخماد 165 حريقاً وإصابة 16 شخصاً جراء حوادث سير في سوريا ‏

محافظات-سانا
أصيب 16 شخصاً بجروح، جراء حوادث سير في عموم سوريا، يوم أمس الجمعة، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم السبت، أن فرقه استجابت لـ 15 حادث سير أسفرت عن إصابة 16 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 165حريقاً في عموم سوريا، بينها 40 في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي شخص وأصيب 24 آخرون جراء وقوع 209 حرائق وحوادث سير في عموم سوريا أول أمس الخميس، استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.