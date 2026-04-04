الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية متفرقة وأجواء مغبرة في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 1-3 درجات مئوية في عموم سوريا، وتتراجع الأجواء المغبرة على المناطق الغربية، وتستمر في باقي المناطق وخاصة الشرقية والجزيرة والبادية.

وبيّنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المنطقة الساحلية، وأجزاء من المنطقة الشمالية والجزيرة.

وخلال الليل يستمر الجو بارداً نسبياً، وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من منطقة الجزيرة والوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية، ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: