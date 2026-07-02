مسير “نمشي من أجل الإنسان” في حمص لتعزيز ثقافة الواجبات الإنسانية والمسؤولية المجتمعية

حمص-سانا

شارك عشرات المتطوعين وممثلي الجمعيات الأهلية والشبابية في مدينة حمص اليوم بمسير “نمشي من أجل الإنسان”، الذي نظمته الغرفة الفتية الدولية حمص (JCI Homs)، برعاية محافظ حمص مرهف النعسان، ضمن مشروع ACT، احتفاءً باليوم العالمي للواجبات الإنسانية، بهدف نشر ثقافة الواجبات الإنسانية وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وانطلق المسير من دوار الحمرا مروراً بشارع الحمرا ومنطقة الغوطة وشارع الدبلان وصولاً إلى الساعة الجديدة، بمشاركة متطوعين من عدد من المبادرات والجمعيات، إلى جانب فوج المضرية، في رسالة تؤكد أهمية قيام كل فرد بواجباته تجاه مجتمعه إلى جانب تمتعه بحقوقه.

وأوضحت رئيسة الغرفة الفتية الدولية حمص هيا سمعان في تصريح لمراسل سانا، أن المسير يأتي ضمن مشروع ACT الذي أطلقته الغرفة الفتية الدولية على المستوى العالمي، احتفاءً باليوم العالمي للواجبات الإنسانية.

وبينت أن المشروع يركز على سبعة واجبات إنسانية أساسية تشمل الحفاظ على الحياة، وخدمة البشرية، واستدامة المستقبل، وتثقيف الذات وتعليم الآخرين، والقيادة بمسؤولية، والسعي نحو الازدهار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.

وأضافت سمعان: إن التزام الأفراد بهذه الواجبات ينعكس إيجاباً على تنمية المجتمع المحلي وتعزيز روح المسؤولية لدى أفراده، مشيرة إلى أن المسير شهد مشاركة واسعة من الجمعيات والمنظمات والمتطوعين، في تأكيد على أهمية العمل الجماعي لنشر هذه الثقافة.

من جانبه، أكد المشارك هيثم دكرلي أن المشاركة في المسير تمثل فرصة للاحتفاء بمناسبة عالمية تسلط الضوء على الواجبات الإنسانية بوصفها شريكاً أساسياً لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أهمية وجود فعاليات من هذا النوع في سوريا تعزز الوعي المجتمعي وتواكب المبادرات العالمية.

ويعد مشروع ACT إحدى المبادرات التي تنفذها الغرفة الفتية الدولية لنشر ثقافة الواجبات الإنسانية، انطلاقاً من الإيمان بأن بناء المجتمعات المستدامة لا يتحقق بالمطالبة بالحقوق فقط، وإنما أيضاً بالالتزام بالواجبات والمسؤوليات المشتركة.