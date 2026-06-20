خبرات طبية سورية من الداخل والخارج تلتقي في “تعافي سوريا 2026” لتعزيز ‏منظومة الصحة الوطنية

حمص-سانا
أجمع الأطباء والخبراء المشاركون في مؤتمر “تعافي سوريا 2026” على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الصحية والكوادر الطبية المحلية والمغتربة، وبناء شراكات فاعلة تسهم في دعم مسار التعافي والانتقال نحو تنمية مستدامة للقطاع الصحي السوري.
وفي استطلاع لآراء عدد من المشاركين، على هامش المؤتمر الذي انطلقت أعماله، اليوم السبت، في فندق سفير حمص بتنظيم من منظمة ميدغلوبال وبالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة أطباء سوريا، شدد الأطباء والخبراء على أهمية استثمار الخبرات السورية حول العالم لدعم جهود التعافي وإعادة بناء المنظومة الصحية في البلاد.
وأوضح اختصاصي الأمراض الصدرية والتداخلية الصدرية المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور رغيد تركماني، في تصريح لـ سانا، أن مشاركته في المؤتمر تمثل تتويجاً لعام كامل من العمل والتنسيق بين الأطباء السوريين المغتربين ونظرائهم في الداخل، بهدف النهوض بالقطاع الصحي في حمص وسوريا عموماً.
وأضاف: إن الاستفادة من خبرات المغتربين يمكن أن تنعكس إيجاباً على المرضى والكوادر الطبية، مشيراً إلى أن أبرز التحديات تتمثل في تأمين الموارد المالية اللازمة لبناء نظام صحي متكامل، إلى جانب الحاجة إلى توسيع الخدمات الصحية من خلال توفير التجهيزات الحديثة، وتدريب الكوادر بدعم من الجهات الرسمية والشركاء الداعمين.
من جهته، أكد رئيس قسم الأمراض الداخلية والقلبية في مشفى حمص الجامعي، الدكتور محمد فراس رمضان، أن المؤتمر يشكل خطوة مهمة في دعم القطاع الصحي والعلمي والتدريبي والبحثي في محافظة حمص، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الذي حققته مبادرات منظمة ميد غلوبال خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات الطبية والبحث العلمي في عدد من الاختصاصات الطبية.
بدورها، أوضحت الدكتورة رفيف موسى، اختصاصية النسائية والتوليد المقيمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن مشاركتها تنطلق من رغبتها في بناء جسر للتعاون بين الخبرات الطبية السورية والأمريكية، مؤكدةً أن الكفاءات السورية تمتلك قدرات علمية ومهنية كبيرة يمكن أن تسهم في تطوير الواقع الصحي عندما تتوفر لها فرص التعاون والدعم المناسب.
وأشار الدكتور ناصر كولكو، استشاري أمراض وقثطرة قلب الأطفال، إلى أن المؤتمر يسهم في تعزيز التواصل بين الأطباء السوريين في الداخل والخارج، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على رفد القطاع الطبي بالخبرات والمعارف الحديثة، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
وأكدت الدكتورة سهام شهاب، رئيسة المنطقة الصحية الثالثة في مديرية صحة حمص، أن المؤتمر يتيح فرصة مهمة للتعريف بواقع القطاع الصحي والتحديات التي تواجهه، ويساعد في تحديد الأولويات والاحتياجات الصحية وتوجيه جهود الدعم نحوها بشكل أكثر فاعلية.
أما الدكتور عامر الخضاري، اختصاصي جراحة الدماغ والأعصاب المقيم في ألمانيا، فأوضح أن مشاركته تأتي بالتوازي مع عمله ضمن فريق “شفاء” الطبي الذي نفذ عدداً من العمليات الجراحية النوعية في سوريا، مؤكداً أن المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز التعاون مع المنظمات الصحية والمساهمة في سد النقص في بعض الاختصاصات الطبية ودعم تطوير الخدمات الصحية.
وبيّنت رئيسة دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية صحة حمص، المهندسة كوثر خضور، أن المؤتمر يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الصحية والمنظمات والأطباء المغتربين، لافتةً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى العمل المستدام القائم على تطوير القدرات البشرية، وتعزيز الشراكات الداعمة للقطاع الصحي.
وانطلقت في مدينة حمص، في وقت سابق اليوم السبت، أعمال مؤتمر “تعافي سوريا 2026″، الذي تنظمه منظمة ميد غلوبال تحت عنوان “معاً من التعافي إلى التنمية”، وذلك في فندق سفير حمص، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومديري المؤسسات الصحية والأكاديمية، ونقابة الأطباء، إلى جانب خبراء وأطباء سوريين من داخل البلاد وخارجها.