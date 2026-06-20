خبرات طبية سورية من الداخل والخارج تلتقي في “تعافي سوريا 2026” لتعزيز ‏منظومة الصحة الوطنية

حمص-سانا‏

أجمع الأطباء والخبراء المشاركون في مؤتمر “تعافي سوريا 2026” على أهمية توحيد ‏الجهود بين المؤسسات الصحية والكوادر الطبية المحلية والمغتربة، وبناء شراكات فاعلة ‏تسهم في دعم مسار التعافي والانتقال نحو تنمية مستدامة للقطاع الصحي السوري. ‏

وفي استطلاع لآراء عدد من المشاركين، على هامش المؤتمر الذي انطلقت أعماله، اليوم ‏السبت، في فندق سفير حمص بتنظيم من منظمة ميدغلوبال وبالتعاون مع وزارتي الصحة ‏والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة أطباء سوريا، شدد الأطباء والخبراء على أهمية ‏استثمار الخبرات السورية حول العالم لدعم جهود التعافي وإعادة بناء المنظومة الصحية ‏في البلاد.‏

وأوضح اختصاصي الأمراض الصدرية والتداخلية الصدرية المقيم في الولايات المتحدة ‏الأمريكية، الدكتور رغيد تركماني، في تصريح لـ سانا، أن مشاركته في المؤتمر تمثل ‏تتويجاً لعام كامل من العمل والتنسيق بين الأطباء السوريين المغتربين ونظرائهم في ‏الداخل، بهدف النهوض بالقطاع الصحي في حمص وسوريا عموماً.‏

وأضاف: إن الاستفادة من خبرات المغتربين يمكن أن تنعكس إيجاباً على المرضى ‏والكوادر الطبية، مشيراً إلى أن أبرز التحديات تتمثل في تأمين الموارد المالية اللازمة ‏لبناء نظام صحي متكامل، إلى جانب الحاجة إلى توسيع الخدمات الصحية من خلال ‏توفير التجهيزات الحديثة، وتدريب الكوادر بدعم من الجهات الرسمية والشركاء الداعمين.‏

من جهته، أكد رئيس قسم الأمراض الداخلية والقلبية في مشفى حمص الجامعي، الدكتور ‏محمد فراس رمضان، أن المؤتمر يشكل خطوة مهمة في دعم القطاع الصحي والعلمي ‏والتدريبي والبحثي في محافظة حمص، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الذي حققته مبادرات ‏منظمة ميد غلوبال خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات الطبية والبحث العلمي في ‏عدد من الاختصاصات الطبية.‏

بدورها، أوضحت الدكتورة رفيف موسى، اختصاصية النسائية والتوليد المقيمة في ولاية ‏كاليفورنيا الأمريكية، أن مشاركتها تنطلق من رغبتها في بناء جسر للتعاون بين الخبرات ‏الطبية السورية والأمريكية، مؤكدةً أن الكفاءات السورية تمتلك قدرات علمية ومهنية ‏كبيرة يمكن أن تسهم في تطوير الواقع الصحي عندما تتوفر لها فرص التعاون والدعم ‏المناسب.‏

وأشار الدكتور ناصر كولكو، استشاري أمراض وقثطرة قلب الأطفال، إلى أن المؤتمر ‏يسهم في تعزيز التواصل بين الأطباء السوريين في الداخل والخارج، وبناء شراكات ‏استراتيجية قادرة على رفد القطاع الطبي بالخبرات والمعارف الحديثة، وتطوير مستوى ‏الخدمات المقدمة للمرضى.‏

وأكدت الدكتورة سهام شهاب، رئيسة المنطقة الصحية الثالثة في مديرية صحة حمص، ‏أن المؤتمر يتيح فرصة مهمة للتعريف بواقع القطاع الصحي والتحديات التي تواجهه، ‏ويساعد في تحديد الأولويات والاحتياجات الصحية وتوجيه جهود الدعم نحوها بشكل أكثر ‏فاعلية.‏

أما الدكتور عامر الخضاري، اختصاصي جراحة الدماغ والأعصاب المقيم في ألمانيا، ‏فأوضح أن مشاركته تأتي بالتوازي مع عمله ضمن فريق “شفاء” الطبي الذي نفذ عدداً ‏من العمليات الجراحية النوعية في سوريا، مؤكداً أن المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز التعاون ‏مع المنظمات الصحية والمساهمة في سد النقص في بعض الاختصاصات الطبية ودعم ‏تطوير الخدمات الصحية.‏

وبيّنت رئيسة دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية صحة حمص، المهندسة كوثر ‏خضور، أن المؤتمر يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الصحية والمنظمات والأطباء ‏المغتربين، لافتةً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى العمل ‏المستدام القائم على تطوير القدرات البشرية، وتعزيز الشراكات الداعمة للقطاع الصحي.‏

وانطلقت في مدينة حمص، في وقت سابق اليوم السبت، أعمال مؤتمر “تعافي سوريا ‌‌2026″، الذي تنظمه منظمة ميد غلوبال تحت عنوان “معاً من ‏التعافي إلى التنمية”، ‏وذلك في فندق سفير حمص، بمشاركة ممثلين ‏عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، ‏ومديري المؤسسات الصحية ‏والأكاديمية، ونقابة الأطباء، إلى جانب خبراء وأطباء ‏سوريين من ‏داخل البلاد وخارجها.‏