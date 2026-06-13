القبض على مطلوب كان يعمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية ‌‏التابعة للنظام البائد في درعا

درعا-سانا
قبضت قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، على المدعو رأفت أنور العامودي أحد أبرز المطلوبين، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا “اللجان الشعبية” التابعة للنظام البائد في محافظة درعا.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام، اليوم السبت، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط الموقوف في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عدداً من أبناء محافظة درعا، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية، كما بيّنت سجلات التحقيق أن العامودي عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق، العميد وفيق الناصر، وأنه نشط تحت إشراف المساعد أسامة أبو جعفر.
ووفق الوزارة أظهرت الأدلة تعاون العامودي الوثيق مع فرع المخابرات الجوية بقيادة العقيد قصي ميهوب؛ حيث تمثل دوره في تسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية، ثم ابتزاز ذويهم ماليّاً عبر التفاوض معهم مقابل مبالغ طائلة لقاء وعود كاذبة بالإفراج عنهم.
وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع المقبوض عليه لكشف كامل ملابسات القضية، تمهيداً لتقديمه إلى العدالة لينال جزاءه القانوني.