القبض على مطلوب كان يعمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية ‌‏التابعة للنظام البائد في درعا

photo 2026 06 13 11 20 59 القبض على مطلوب كان يعمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية ‌‏التابعة للنظام البائد في درعا

درعا-سانا

قبضت قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة ‏الإرهاب، ‏على المدعو رأفت أنور العامودي أحد أبرز ‏المطلوبين، لضلوعه ‏في العمل لصالح ميليشيا “اللجان الشعبية” ‏التابعة للنظام البائد في ‏محافظة درعا‎.‎

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام، اليوم السبت، أن ‌‏التحقيقات الأولية تشير إلى تورط الموقوف في عمليات اعتقال ‌‏وتغييب قسري طالت عدداً من أبناء محافظة درعا، وذلك ‏بالتنسيق ‏المباشر مع الأجهزة الأمنية، كما بيّنت سجلات التحقيق ‏أن ‏العامودي عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق، ‏العميد ‏وفيق الناصر، وأنه نشط تحت إشراف المساعد أسامة ‏أبو جعفر‎.‎

ووفق الوزارة أظهرت الأدلة تعاون العامودي الوثيق مع فرع ‌‏المخابرات الجوية بقيادة العقيد قصي ميهوب؛ حيث تمثل دوره ‏في ‏تسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية، ثم ابتزاز ذويهم ماليّاً عبر ‌‏التفاوض معهم مقابل مبالغ طائلة لقاء وعود كاذبة بالإفراج ‏عنهم.‏

‎وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع المقبوض عليه لكشف ‌‏كامل ملابسات القضية، تمهيداً لتقديمه إلى العدالة لينال جزاءه ‌‏القانوني‎.‎

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