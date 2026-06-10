اجتماع تشاوري في دمشق لاستعراض التزامات سوريا ومشاريعها ضمن بروتوكول ‏مونتريال

دمشق-سانا

نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تشاورياً مع برنامج الأمم ‏المتحدة للبيئة، لاستعراض التزامات الجمهورية العربية السورية، ضمن إطار بروتوكول ‏مونتريال والمشاريع قيد التنفيذ، وذلك في فندق سميراميس بدمشق.‏

وتضمن الاجتماع الذي شارك به ممثلون عن عدد من القطاعات المعنية بتنفيذ هذه ‏الالتزامات، عرضاً حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والإنجازات العالمية المحققة في ‏هذا المجال، ودور وحدة الأوزون الوطنية، إضافةً إلى مشاريع خطط إدارة إزالة مواد ‏الهيدروكلور وفلوروكربون.‏

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على تعزيز حملات التوعية في القطاع الصناعي، ‏والاستفادة من تجارب الدول في تطوير الجودة والمقاييس، ونقل المعلومات العلمية ‏والبحثية المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتدريب المهندسين، وفق أحدث المواصفات العالمية ‏في مجالي الطاقة والعزل الحراري، إضافةً إلى ربط موازنات الإدارات بحماية البيئة، ‏ووضع نظام للحوافز والعقوبات في هذا المجال.‏

حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون البيئية، يوسف شرف، في تصريح لـ سانا، ‏أهمية الجهود الرامية إلى حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة، ‏في ظل مرحلة التعافي، وإعادة الإعمار التي تشهدها سوريا.‏

وأشار شرف إلى أن تنفيذ بروتوكول مونتريال وتعديلاته يأتي انطلاقاً من حرص الدولة ‏على صحة المواطنين، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية، كما يعكس ‏اهتمام سوريا بتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه البيئة والأجيال القادمة، ومواكبتها للتطورات ‏العلمية والتقنية التي تسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية ورفع كفاءتها.‏

وأضاف: إن المحافظة على سجل وطني إيجابي في تنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة ‏الأطراف تعزز مكانة سوريا كشريك مسؤول وفاعل في المجتمع الدولي، وتدعم جهودها ‏في بناء شراكات فاعلة تخدم أولوياتها الوطنية ومسار التعافي وإعادة الإعمار، مؤكداً أن ‏الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الخبرات ‏والرؤى حول أفضل السبل لتنفيذ الالتزامات والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق ‏الأهداف البيئية والتنموية المنشودة.‏

شراكة حقيقية

من جانبه، أشار المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال في غرب آسيا، خالد الكلالي، إلى ‏أن تحقيق أهداف البروتوكول يتطلب شراكة حقيقية وتعاوناً مستمراً بين جميع الجهات ‏المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والفنيون، والمؤسسات ‏الأكاديمية، والشركاء الدوليون.‏

وأوضح الكلالي أن الاجتماع التشاوري يشكل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات ‏ومناقشة التحديات والفرص، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المعنية، ‏وتحقيق نتائج عملية وفعالة في مسار التنفيذ الوطني.‏

ويُعد بروتوكول مونتريال اتفاقاً دولياً وقع عام 1987، بهدف حماية طبقة الأوزون في ‏الغلاف الجوي، وأُبرم في مدينة مونتريال الكندية، ويهدف إلى التخلص التدريجي من ‏المواد الكيميائية التي تتسبب باستنفاد طبقة الأوزون، ومن بينها مركبات ‏الهيدروكلوروفلوروكربون.‏

ويُعتبر بروتوكول مونتريال أول اتفاق بيئي جماعي ناجح في التاريخ، إذ أسهم تطبيقه في ‏خفض مستويات المواد المستنفدة للأوزون بشكل كبير في الغلاف الجوي، ما أدى إلى ‏بدء تعافي طبقة الأوزون على المستوى العالمي.‏