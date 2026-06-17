وزارة الطاقة: متابعة أعمال إعادة تأهيل خط 66 ك.ف المغذي للقسم الشمالي من عدرا الصناعية

ريف دمشق-سانا

تعمل ورشات وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الجنوبية على إعادة تأهيل خط التوتر العالي 66 ك.ف (العتيبة – الصناعية 2 – الصناعية 3)، المغذي للقسم الشمالي من المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق، وذلك بعد تعرّضه لعملية سرقة أدّت إلى انهيار برج مزدوج الدارة وخروج الخط عن الخدمة.



وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الورشات لا تزال تتابع أعمالها لاستكمال المشروع وإعادة الخط إلى الخدمة وفق الأصول الفنية المعتمدة.



ولفتت الوزارة إلى أن الأعمال الجارية شملت: استبدال البرج المتضرر بالكامل، ومدّ مرس كهربائي بطول يقارب 16 ألف متر، وتنفيذ جميع الأعمال الفنية اللازمة لضمان جاهزية الخط وإعادته إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.



وبينت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متواصلة لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في المدينة الصناعية، والحدّ من آثار الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية، بما يسهم في دعم استمرارية عمل المنشآت الصناعية والفعاليات الاقتصادية في المنطقة.

وكانت الورشات أنجزت في شهر آذار الماضي، سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل في عدد من محطات التحويل في محافظتي دمشق وريفها، شملت صيانة المحولة الأولى 230 كيلو فولط في محطة الناصرية، وإعادة تأهيل القاطع الرئيس لخط عدرا الصناعية وإعادته إلى الخدمة، وإصلاح المحولة الثالثة 66 / 230 كيلو فولط في محطة الميدان 2.