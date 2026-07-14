بعد إعادة تأهيلها.. افتتاح مديرية النقل في دير الزور
قسم غسيل الكلى في مشفى حماة الوطني.. خدمات طبية متكاملة على مدار الساعة
ضمن حملة “شفاء”.. إجراء عمليات نوعية ودقيقة في جراحة الأطفال باللاذقية
رابطة السوريين المغتربين في رومانيا تطلق بطولة كأس الجاليات العربية في بوخارست.
كوادر وزارة التربية تواصل أعمال تنتيج نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة
افتتاح مديرية النقل في دير الزور بعد إعادة تأهيلها
وزارة الصحة تطلق المرحلة الثانية من عمليات “الفستولا” مجاناً لمرضى غسيل الكلى
اللجنة المركزية لمتابعة موسم تسويق القمح تبحث واقع الاستلام والفواتير في الرقة
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