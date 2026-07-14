قسم غسيل الكلى في مشفى حماة الوطني.. خدمات طبية متكاملة على مدار الساعة

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حملة التشجير “معاً لنعيد إدلب خضراء”.. نبض الحياة يعود إلى الأراضي الزراعية في إدلب
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عرض عسكري لقوات الجيش العربي السوري في مدينة طيبة الإمام بريف حماة بمناسبة ذكرى تحرير سوريا
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