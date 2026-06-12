الداخلية: الاستجابة لبلاغ عن العثور على مقبرة جماعية لشهداء من ثوار القلمون الغربي في ‏صيدنايا

ريف دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة، أنها استجابت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، ‏لبلاغ عن العثور على مقبرة جماعية في مدينة صيدنايا، تضم رفات عدد من شهداء ثوار ‏معارك القلمون الغربي، وتعود إلى عام 2014، خلال مواجهات خاضوها ضد ميليشيات ‏النظام البائد.‏

وأوضحت وزارة الداخلية لـ سانا، أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقاً أمنياً حول الموقع، بهدف ‏حماية المكان، والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه، وضمان عدم المساس بالمنطقة إلى ‏حين استكمال الإجراءات اللازمة، وفق الأصول القانونية.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق المختصة تعمل على اتخاذ التدابير المطلوبة للتعامل مع الموقع، ‏بما يضمن توثيق المعلومات وجمع الأدلة اللازمة، تمهيداً لاستكمال عمليات البحث والتحقيق.‏

وأكدت الوزارة‏ التزامها بحفظ كرامة الضحايا ومتابعة هذا الملف، بما يحقق العدالة ويكشف ‏الحقيقة.‏

وتقدمت الوزارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى ذوي الشهداء وعائلاتهم، مؤكدةً أن كشف مصير ‏الضحايا وصون حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ستبقى واجباً وطنياً وأخلاقياً لا ‏تهاون فيه.‏

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، أنها أجرت بالتنسيق مع الجهات ‏المختصة، تقييماً ميدانياً أولياً ‏في مدينة صيدنايا بريف دمشق، استجابةً لبلاغات من الأهالي ‏حول وجود مواقع يُشتبه باحتوائها ‏على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وذلك بهدف تقدير ‏متطلبات الاستجابة الفنية واللوجستية ‏والقانونية اللازمة، للتعامل معها، وفق المعايير المهنية ‏والقانونية المعتمدة.‏

وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من ‌‏سوريا، ‌‏‌‏تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد الإجرامية وحلفائه ‌‏خلال ‏سنوات ‌‏الثورة.‏