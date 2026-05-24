حملة نظافة شاملة على كورنيش بانياس في طرطوس استعداداً للموسم السياحي

طرطوس-سانا

نظم مجلس مدينة بانياس بالتعاون مع إدارة المنطقة وفعاليات أهلية محلية ورسمية اليوم الأحد، حملة “بانياس بتستاهل” لتنظيف الكورنيش البحري للمدينة.

وشملت الحملة أعمال نظافة شاملة للكورنيش من المخلفات والنفايات، وجمع الأوساخ والأتربة وترحيلها، وزراعة أشجار على المنصفات، بمشاركة البلديات والجمعيات الأهلية والسكان.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح ممثل إدارة منطقة بانياس سعد الدين حمد، أن الحملة أطلقت بالتنسيق مع الجهات الحكومية بالمدينة والبلديات والفعاليات المحلية والأهالي، متمنياً أن يتحلى الجميع بالوعي والمسؤولية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

بدوره بين رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس عادل الشيخ أن الحملة تشمل حالياً الكورنيش البحري، على أن تتبعها سلسلة من الحملات في أحياء المدينة والشوارع الفرعية، بالتعاون مع السكان وفعاليات المجتمع، مؤكداً أن المدينة ستشهد خلال الأيام القادمة تحسناً واضحاً بمستوى النظافة لتصبح مكاناً لائقاً لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

من جهتهم عبر عدد من المشاركين والمتطوعين في الحملة عن سعادتهم بهذه المشاركة التي تعكس الوعي بأهمية النظافة كركيزة أساسية للمجتمعات الراقية، وأوضح شهد بياسي وياسر سليمان أن تعاون جميع الفعاليات المحلية والمواطنين ساهم في نجاح الحملة و تعزيز المشهد الجمالي والارتقاء بالواقع البصري للمدينة.

وشهدت مدينة بانياس مؤخراً حملات نظافة متكررة لتعزيز الوعي البيئي وتحسين المشهد الحضاري استعداداً للموسم السياحي، شملت تنظيف الحدائق والشوارع الرئيسية والفرعية والكورنيش البحري بمشاركة جهات رسمية وفعاليات مجتمعية وفرق تطوعية أبرزها فعالية طرطوس مدينة حياة والمبادرة الشبابية التطوعية.