إحباط محاولة تهريب 26 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل كراج البولمان في حماة

photo 2025 12 20 21 00 56 إحباط محاولة تهريب 26 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل كراج البولمان في حماة

حماة-سانا

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، إثر متابعة ميدانية دقيقة ورصد استخباراتي مستمر، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، كانت مخبأة داخل كراج البولمان في مدينة حماة ومعدة للإرسال خارج البلاد باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: إن الكمية المضبوطة بلغت نحو 26 ألف حبة، مخبأة داخل سرير معدني ومموّهة ضمن مفرش خشبي بطريقة احترافية، مشيرة إلى أن إحباط عملية التهريب يبرز مستوى الجاهزية والكفاءة الأمنية لدى الجهات المعنية.

ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة أصولًا، وصادرت المضبوطات، مع استمرار التحقيق لكشف جميع المتورطين وتقديمهم إلى القضاء المختص.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة، التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.

photo 2025 12 20 21 00 57 2 إحباط محاولة تهريب 26 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل كراج البولمان في حماة
photo 2025 12 20 21 00 57 إحباط محاولة تهريب 26 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل كراج البولمان في حماة
حماية المستهلك في حمص تجري اختباراً لاختيار مراقبين تموينيين
وزارة الاقتصاد تبحث مع صناعيي دمشق دعم الإنتاج وحماية المستهلك
مباحثات سورية تركية لتعزيز الواقع الاستثماري بين البلدين
بدء نقل المواد المخدرة من الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد إلى مكان مخصص تحضيراً لإتلافها
الأمن الداخلي في اللاذقية يلقي القبض على المجرم سامر عمران المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك