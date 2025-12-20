إحباط محاولة تهريب 26 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل كراج البولمان في حماة

حماة-سانا

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، إثر متابعة ميدانية دقيقة ورصد استخباراتي مستمر، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، كانت مخبأة داخل كراج البولمان في مدينة حماة ومعدة للإرسال خارج البلاد باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: إن الكمية المضبوطة بلغت نحو 26 ألف حبة، مخبأة داخل سرير معدني ومموّهة ضمن مفرش خشبي بطريقة احترافية، مشيرة إلى أن إحباط عملية التهريب يبرز مستوى الجاهزية والكفاءة الأمنية لدى الجهات المعنية.

ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة أصولًا، وصادرت المضبوطات، مع استمرار التحقيق لكشف جميع المتورطين وتقديمهم إلى القضاء المختص.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة، التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.