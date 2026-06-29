مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً تنفيذياً مع “UNDP” لتمكين المرأة الريفية في سوريا

الرياض- سانا

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الإثنين، برنامجاً مشتركاً لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن البرنامج، الذي يأتي ضمن مبادرة “بذرة”، يستهدف 520 مستفيداً بشكل مباشر، ونحو 284 ألفاً و320 مستفيداً بشكل غير مباشر، بهدف دعم سبل العيش وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وتجهيز مراكز إنتاج متعددة الأغراض، تشتمل على وحدات للتصنيع الغذائي، وأنظمة لتدوير المخلفات الزراعية (الكمبوست)، وأكشاك للتسويق، إلى جانب تزويدها بحلول الطاقة المتجددة، بما يوفر بيئة مناسبة للإنتاج والتدريب.

كما يهدف البرنامج إلى بناء القدرات الفنية والريادية والقيادية للنساء الريفيات، وتزويدهن بالأدوات والمعدات اللازمة لبدء الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز فرصهن الاقتصادية وتحسين مصادر دخلهن.

وقع البرنامج في مقر المركز بالعاصمة السعودية الرياض، كل من مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بالمركز أحمد بن علي البيز، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري.

ويأتي البرنامج في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الشعب السوري، بما يسهم في تمكين الأسر الريفية وتحسين مستوى معيشتها.