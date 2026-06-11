صيانة شاملة في القطاع السادس بدير الزور لتعزيز كفاءة شبكات الري

photo 2026 06 10 21 56 43 3 صيانة شاملة في القطاع السادس بدير الزور لتعزيز كفاءة شبكات الري

دير الزور-سانا

نفذت ورشات الصيانة في مديرية الموارد المائية بدير الزور أعمالاً شاملة في مشروع القطاع السادس، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات الري وتحسين أدائها، وضمان جاهزية المشروعات واستمرارية الخدمة للمزارعين.

photo 2026 06 10 21 56 43 صيانة شاملة في القطاع السادس بدير الزور لتعزيز كفاءة شبكات الري

وأوضحت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام، أمس الأربعاء، أن الأعمال تضمنت تعزيل القناة وتنظيفها من الطمي والأوساخ باستخدام البواكر والآليات المتخصصة، إضافة إلى صيانة عدد من مفاصل القناة، بما يعزز انسياب المياه ويضمن وصولها بكفاءة إلى الأراضي الزراعية المستفيدة.

وأضافت: إن تنفيذ هذه الأعمال جاء بعد توقف مؤقت للري تم تحديده بموجب محضر رسمي بين المديرية والجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية، حيث جرى إبلاغ المزارعين مسبقاً لإتاحة المجال أمامهم لري محاصيلهم قبل بدء الصيانة.

photo 2026 06 10 21 56 42 صيانة شاملة في القطاع السادس بدير الزور لتعزيز كفاءة شبكات الري

وأكدت الوزارة استمرار مديرية الموارد المائية في تنفيذ برامج الصيانة الدورية لمشروعات الري وشبكاتها في المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة، والحفاظ على استدامة الموارد المائية، ودعم القطاع الزراعي بوصفه ركناً أساسياً في عملية التنمية والإنتاج.

وأشادت بجهود فرق الصيانة في تأهيل القطاع السادس، وما تبذله من عمل ميداني يضمن استمرارية خدمة الري ودعم المزارعين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.

وكانت مديرية الموارد المائية في دير الزور قد نفذت في الرابع من الشهر الجاري أعمال صيانة شاملة للمضخات والروافع والكانسات في المحطات الثلاث التابعة لمشروع جر مياه الفرات باتجاه الصور.

photo 2026 06 10 21 56 43 2 صيانة شاملة في القطاع السادس بدير الزور لتعزيز كفاءة شبكات الري
photo 2026 06 10 21 56 42 2 صيانة شاملة في القطاع السادس بدير الزور لتعزيز كفاءة شبكات الري
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