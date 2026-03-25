تكثيف المساعدات الإغاثية والصحية لدعم الوافدين من السويداء بريف درعا

درعا-سانا

وسعت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بالتعاون مع منظمة Caer الإنسانية، عمليات توزيع السلل الصحية والإغاثية على الأسر الوافدة من محافظة السويداء والمقيمة مؤقتاً بريف درعا.

وأوضح مسؤول البرنامج الداعم في منظمة Caer الإنسانية حسان وقاص، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الاستجابة جرت من خلال توفير سلل صحية للوقاية، والحد من انتشار الأمراض والمساعدة في تأمين أجواء صحية، إضافة إلى سلل غذائية تحوي مواد أساسية لمستلزمات الأسرة اليومية من مواد تموينية ومعيشية، كالأرز والبرغل والزيت والبقوليات والطحين وغيرها.

في حين، أشار المتطوع بدائرة العلاقات المسكونية والتنمية علاء كنهوش إلى أنّه جرى توزيع 3800 سلة صحية، و4300 سلة غذائية في مناطق وبلدات بصرى الشام ومعربة وصماد وجمرين وكحيل وداعل وإبطع والمليحة الشرقية والغربية وبصر الحرير وناحتة ورخم، وذلك بهدف دعم الاحتياجات الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية، نتيجة الظروف الراهنة للإخوة الوافدين.

وطالب عدد من الوافدين بتحديد مواعيد لتسيير العيادات الصحية المتنقلة لمتابعة الأمراض المزمنة، وأشار راكان مسلم إلى أن السلل الإغاثية والصحية تضمنت أهم المواد الأساسية التي تسهم في دعم العائلات المتضررة، وتخفف عنهم الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأعرب كلّ من محمد عبد الله صغير وطلال الحماده عن الأمل في عودة الجميع إلى منازلهم وقراهم بأقرب وقت، مؤكدين أن الظروف التي مروا بها كانت قاسية جداً، وذلك لقلة المردود المادي وعدم وجود عمل لكثير من الأسر.

وكانت الهيئة وزعت في الـ6 من الشهر الجاري سللاً غذائية في المليحة الشرقية بريف درعا لدعم العائلات الوافدة من السويداء، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية للتخفيف من معاناة الوافدين من محافظة السويداء.

وبحث محافظ السويداء مصطفى البكور في الـ17 من الشهر الجاري مع ممثلي هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية، سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية في المحافظة تدعم عودة الوافدين.